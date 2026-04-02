آغاز مرحله نهم کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، برهان صلواتی اظهار کرد: مرحله نهم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

وی افزود: سرپرستان خانوار دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و همچنین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، از ۱۵ فروردین می‌توانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: سرپرستان با ارقام پایانی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ فروردین و دارندگان ارقام ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ فروردین‌ماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.

صلواتی با اشاره به مدت اعتبار این طرح گفت: اعتبار کالابرگ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت‌ماه معتبر است و همچنین اعتبار ماه‌های دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ نیز تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده خواهد بود.

وی بیان کرد: اقلام مشمول این طرح شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی و محصولات کشاورزی از جمله میوه و تره‌بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان تصریح کرد: در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت می‌شود.

وی در ادامه با هشدار نسبت به سوءاستفاده‌های احتمالی افزود: شهروندان تنها به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از ورود به لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

صلواتی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی فروشگاه‌ها، گزارش‌ها از طریق سامانه‌های مربوطه بررسی و در صورت احراز، برخورد قانونی انجام خواهد شد.