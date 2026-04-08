به گزارش خبرنگار مهر، کمک معیشت غیرنقدی دولت چهاردهم از دی سال گذشته از ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش یافت.

حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان و آزادسازی قیمت‌ها منجر به افزایش چند برابری کالاهای اساسی شد. حال باید دید در سال جدید آیا دولت قرار است مبلغ یارانه غیرنقدی کالابرگ را افزایش دهد یا خیر.

کالابرگ الکترونیکی فروردین ماه برای تمام خانوارهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و نیز سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ شنبه ۱۵ فروردین شارژ شد.

در ادامه فردا پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ خواهد شد. اعتبار سایر خانوارها نیز سه‌شنبه ۲۵ فروردین به کارت سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک

این اقلام اساسی شامل:

خواروبار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره بار: میوه جات و سبزیجات

محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب برند وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت توسط خریدار پرداخت می‌شود.

گفتنی است، شارژ فروردین ماه کالابرگ تا پایان اردیبهشت دارای اعتبار است.