کالابرگ کدام بخشی از شهروندان شارژ شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ کالابرگ بخشی از شهروندان شارژ شد.

در مرحله جدید تخصیص کالابرگ که از دی ۱۴۰۴ به مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر لحاظ شد، جمعیتی بالغ بر ۸۶.۳ میلیون نفر را پوشش می‌دهد که حدود ۱۵ میلیون نفر بیشتر از جمعیت یارانه‌بگیران نقدی کشور است.

به گفته ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۱.۵ میلیون نفر ایرانی در حال دریافت یارانه نقدی در دهک‌های مختلف درآمدی هستند که مشمولان طرح کالابرگ ۱۴.۸ میلیون نفر بیشتر از مشمولان یارانه نقدی محاسبه شده‌اند.

همچنین لازم به یادآوری است، مبنای زمان‌بندی پرداخت این یارانه غیرنقدی معیشتی از اسفند ۱۴۰۴ بر اساس عدد انتهایی کد ملی سرپرستان خانوار تعیین شده است.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز، اعتبار ماهانه یارانه غیر نقدی سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ به اضافه تمام خانوارهای حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) شارژ شد.

مشمولان طرح می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ، مبادرت به خرید ۱۱ قلم روغن، تخم‌مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، قند، شکر، ماکارونی، حبوبات، لبنیات (شیر و ماست کم‌چرب و نیز پنیر یو اف) کنند. البته خرید انواع میوه و سبزیجات نیز از ماه گذشته به اقلام کالاهای اساسی اضافه شده است.

همچنین شارژ سرپرستان خانوارهای ایرانی با ارقام پایانی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ فروردین و گروه‌های دارای ارقام آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ فروردین‌ ماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.