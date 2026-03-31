۴۶۹ واحد تولیدی و تجاری در استان تهران بر اثر جنگ آسیب دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان،بعد از ظهر سه‌شنبه، در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، از آسیب جدی به ۴۶۹ واحد تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و تجاری در استان تهران طی حملات اخیر خبر داد و از روند رسیدگی به این واحدها برای جبران خسارت و رفع موانع تولید خبر داد.

معتمدیان در ادامه هدف از برگزاری این جلسات را روان‌سازی فعالیت واحدهای تولیدی و رسیدگی به خسارت‌های ناشی از بمباران‌های اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا عنوان کرد.

استاندار تهران با اشاره به آمار واحدهای آسیب‌دیده گفت: این خسارت‌ها شامل ۱۶۹ واحد تولیدی، صنفی و صنعتی و بیش از ۳۰۰ واحد تجاری و خدماتی است که برخی از آنها به طور کامل تخریب شده و برخی دیگر نیازمند تعمیرات جزئی هستند.

معتمدیان افزود: فرآیند کارشناسی آسیب‌های وارده از طریق کانون رسمی کارشناسان آغاز شده و بر اساس نتایج، ستاد نوسازی کشور نسبت به ارائه تسهیلات و جبران خسارت‌ها اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح استانی، خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای آسیب‌دیده در حوزه‌های مالیاتی، چک‌های برگشتی و مسائل زیرساختی همچون آب، برق، گاز و تلفن در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاه‌های خدمت‌رسان، روند وصل مجدد انشعابات در حال انجام است.

استاندار تهران همچنین به عملکرد مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اشاره کرد و گفت: این مرکز به صورت زنده پاسخگوی شهروندان بوده و شکایات مرتبط با بازار از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و عدم عرضه کالا و خدمات را ثبت و بررسی می‌کند.

وی با بیان اینکه نتایج بازرسی‌ها با ارائه کد رهگیری در اختیار مردم قرار می‌گیرد، تصریح کرد: در صورت نیاز، پرونده‌ها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. معتمدیان افزود: پاسخگویی مرکز ۱۲۴ از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر انجام می‌شود و در سایر ساعات، خدمات به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد تا شهروندان بتوانند گزارشات و شکایات خود را به سرعت ثبت و پیگیری کنند.