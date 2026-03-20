به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان شامگاه جمعه در یک برنامه تلویزیونی با تأکید بر لزوم حضور شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی در کنار مردم اظهار داشت: ما به عنوان خدمتگزاران مردم وظیفه داریم همه مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان در کنار مردم عزیز باشند و شبانه‌روز پای کار بمانیم.

وی با اشاره به شدت حملات دشمن در روزهای اخیر گفت: واقعاً بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد تمرکز دشمن معطوف به استان تهران است؛ یعنی حدود ۵۵ درصد باقی‌مانده به کل کشور مربوط می‌شود.

استاندار تهران با بیان اینکه این حملات منجر به تخریب چندین هزار واحد مسکونی و نیز آسیب به مدارس، مراکز درمانی و مراکز خدمت‌رسانی غیرنظامی شده است، خاطرنشان کرد: متأسفانه جنایت‌هایی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها در این ایام رخ داد که هیچ ارتباطی به حوزه نظامی نداشت.

معتمدیان در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی تصریح کرد: خوشبختانه با همه این موضوعات، در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی بر اساس برنامه‌ریزی‌های دولت و دستورات و دغدغه‌های رئیس‌جمهور، شرایط بسیار مطلوبی داریم.

وی افزود: کشور با شناخت دقیق از دشمن، خود را برای جنگ طولانی آماده کرده است. هم در سطح کشور و هم در استان تهران، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای چندین ماه انجام شده و انبارها آماده است.

استاندار تهران با اشاره به وفور کالا در بازار خاطرنشان کرد: امروز در شبکه گسترده توزیع، وفور کالا مشهود است. نکته قابل توجه اینکه در این ایام، برخلاف رویه معمول که انتظار می‌رفت افزایش قیمت رخ دهد، نه تنها گرانی نداریم، بلکه شاید برای اولین بار شرایط به‌گونه‌ای است که با وجود تحریم‌ها و فشارهای جنگی، ثبات و وفور کالا در بازار حفظ شده است.

هیچ جایگاهی سوختی در تهران تعطیل نشد

استاندار تهران همچنین با اشاره به حملات گسترده دشمن به مخازن سوخت استان، گفت: با وجود اینکه مخازن مورد هدف قرار گرفت، نه تنها هیچ‌یک از ۳۸۶ جایگاه سوخت استان تعطیل نشد، حتی صف طولانی هم نداشتیم که این موفقیت حاصل همراهی بی‌نظیر مردم و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی بود.

وی با بیان اینکه در دو سه هفته اخیر بیش از ۱۰ تا ۱۵ مصاحبه با شبکه‌های بین‌المللی داشته است، اظهار داشت: قریب به اتفاق سوال آنها این بود که با توجه به حمله اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها به مخازن تهران، چطور مدیریت کردید که جایگاه‌های سوخت نه تعطیل شد و نه صف طولانی داشت

وی افزود: دولت برنامه داشت، وزیر نفت و معاونانشان پای کار آمدند، شرکت پخش و همکاران ما در استان به سرعت وارد میدان شدند. اولین کاری که کردیم، این بود که از مردم درخواست کردیم با وجود آسیب دیدن ذخایر، از نظر تأمین مشکلی نداریم و صبوری کنند. از مردم خواستیم چند روزی رفت‌وآمدهای غیرضروری را کاهش دهند.

استاندار تهران با اشاره به نقش مردم در مدیریت این بحران تصریح کرد: انجمن صنفی هم اعلام کرد ۵۰ درصد مصرف سوخت کاهش پیدا کرد. ما افتخارمان این است که همراهی مردم را داریم، شرایط سخت بود، اما نگذاشتیم هیچ‌کدام از ۳۸۶ جایگاه سوخت استان تعطیل شود.

معتمدیان در پاسخ به دو سؤال درباره اقدامات برای کاهش نگرانی‌های مردم و تحقق وحدت ملی، از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تشکیل ستاد بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: در تهران تقسیم کار مشخصی انجام شده است. در شهر تهران، شهرداری با همکاری خوب زاکانی مسئولیت رسیدگی به خسارت‌ها را بر عهده گرفته و مردم می‌توانند به نواحی شهرداری مراجعه کنند. در سایر شهرستان‌های ۱۵‌گانه استان نیز بنیاد مسکن متولی است و با نظارت فرمانداران اقدامات در حال انجام است.

معتمدیان افزود: برای کاهش مراجعات حضوری، سامانه‌ها، شماره‌تلفن‌ها و کانال‌های ارتباطی پیش‌بینی شده تا مردم بتوانند درخواست خود را ثبت کنند. ارزیابی‌ها انجام و مراحل پرداخت از طریق بنیاد مسکن پیگیری می‌شود.

وی درباره جبران خسارت خودرو و موتورسیکلت نیز خاطرنشان کرد: بخش‌نامه مربوطه به زودی ابلاغ می‌شود و بیمه ایران هزینه‌های مربوط را تقبل خواهد کرد که مردم باید از طریق فرمانداری‌ها اقدام کنند.

معتمدیان با اشاره به آسیب دیدن بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی در استان گفت: وزارت صمت متولی این بخش است. با توجه به پیچیدگی ارزیابی ابنیه، ماشین‌آلات و تجهیزات، کارشناسی این واحدها به کانون کارشناسان رسمی (بخش خصوصی) واگذار شده تا با سرعت و به صورت رایگان انجام شود.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به نامگذاری سال به نام «وحدت ملی» تأکید کرد: انسجام و همدلی مردم در کوچه و خیابان نمایان است. ما نیز به عنوان خدمتگزاران مردم، در ایام تعطیلات با آماده‌باش صددرصدی همه مدیران و حضور ۲۰ درصد از پرسنل به صورت شبانه‌روزی، آماده پاسخگویی هستیم.

معتمدیان از تجهیز هزار اکیپ عملیاتی با تکنسین‌های مجرب برای خدمات‌رسانی در حوزه آب، برق، گاز و امدادرسانی (هلال احمر، اورژانس و مراکز درمانی) خبر داد و گفت: تعطیلی نداریم و توفیق ما خدمت به مردم در این شرایط است.

استاندار تهران: اقتصاد مقاومتی علاج اقتصاد کشور است

وی همچنین با اشاره به نامگذاری شعار سال، اظهار داشت: محور اصلی این نامگذاری، پیوند میان اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی است.

معتمدیان با تأکید بر تجربه موفق اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: سیاست‌های کلانی که به دستور مقام معظم رهبری تدوین شد، علاج اقتصاد کشور را در اقتصاد مقاومتی می‌داند و معنای اصلی اقتصاد مقاومتی این است که در شرایط سخت، فشار تحریم‌ها و دشمنی‌ها، بتوانیم رشد و پیشرفت کشور را داشته باشیم.

استاندار تهران با اشاره به فرمایشات رهبر شهید، نقطه اتکای اصلی اقتصاد مقاومتی را مردم دانست و افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در هر حوزه‌ای که مردم تصدی امور را به دست گرفتند، توفیقات بزرگی داشتیم، مردم در پیروزی انقلاب، در دوران دفاع مقدس، در مقابله با فتنه‌ها و تأمین امنیت کشور همواره پیشگام بوده‌اند و امروز نیز در حوزه اقتصاد، برون‌سپاری امور به مردم و ایفای نقش تسهیلگری توسط دولت، مورد تأکید است.

معتمدیان با اشاره به جایگاه ویژه تهران به عنوان قطب اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به استان تهران است و بزرگترین شهرک‌های صنعتی خاورمیانه در این استان متمرکز شده و ۵۲ درصد کل مالیات کشور در تهران وصول می‌شود و بازار تهران نیز به عنوان بزرگترین بازار منطقه، همه این ویژگی‌ها مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان تهران، گام‌های بلندی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال برداشته شود.

پلمب ۵۰ نانوایی متخلف

معتمدیان، با اشاره به تمهیدات گسترده برای تأمین نان در شرایط بحرانی گفت: برای ۱۱ هزار نانوایی استان، آرد یارانه‌ای دو ماهه توزیع شده تا در بدبینانه‌ترین شرایط، هیچ مشکلی در تأمین نان مردم ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه سناریوهای مختلف برای شرایط سخت پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: به مردم عزیز اطمینان می‌دهیم که از این بابت هیچ مشکلی نخواهند داشت. ما برای دو ماه تمام، سهمیه آرد ۱۱ هزار نانوایی را تأمین و ذخیره‌سازی کرده‌ایم تا اگر لازم شد، نانوایی‌ها دو یا سه شیفت کار کنند.

وی افزود: کارخانجات صنعتی را هم پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر همه واحدها از مدار خارج شوند، بتوانیم کل استان را پوشش دهیم. شبکه حمل‌ونقل آرد نیز روان است و با توزیع سهمیه دو ماهه، نگرانی برای توزیع در شرایط سخت وجود ندارد.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان گفت: بیشتر اصناف با انصاف هستند، اما عده‌ای سودجو شرایط کشور را درک نمی‌کنند. برخورد ما با آنها سختگیرانه است. تاکنون نزدیک به ۵۰ نانوایی پلمب و سهمیه آنها قطع شده است. در جنگ ۱۲ روزه نیز حدود ۱۳۰ مورد برخورد داشتیم.

معتمدیان تأکید کرد: خدمت‌رسانی به مردم خط قرمز ماست و اجازه سودجویی به هیچ‌کس داده نمی‌شود.