سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به پویش «جبهه مردمی ایران ما» پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه در جریان حضور در پایگاه امداد و نجات هلال‌احمر بروجرد، پس از گفت‌وگو با نیروهای امدادی و بررسی فعالیت‌ها و خدمات این مجموعه، به این پویش مردمی پیوست.

تقدیر از نقش نجاتگران در خدمت‌رسانی به مردم

وی در این دیدار با اشاره به اهمیت فعالیت‌های داوطلبانه در جامعه، اظهار داشت: نیروهای امدادی و نجاتگران هلال‌احمر نقش مؤثری در تأمین آرامش و امنیت روانی جامعه دارند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

گودرزی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های مردمی افزود: پیوستن به پویش «جبهه مردمی ایران ما» در راستای تقویت مشارکت‌های اجتماعی و حمایت از حرکت‌های مردمی انجام شده است.

تأکید بر تقویت همبستگی اجتماعی

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انسجام و همراهی مردم در کنار دستگاه‌های خدمات‌رسان، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح خدمات و افزایش کارآمدی در مدیریت شرایط مختلف باشد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نجاتگران هلال‌احمر، بر تداوم حمایت از این مجموعه‌ها و گسترش فعالیت‌های مردمی در سطح جامعه تأکید کرد.