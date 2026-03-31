به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری استاندار هرمزگان عصر سه شنبه در مراسم گلزار مطهر شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب که با حضور نمایندگان دفتر آیت‌الله سیستانی از قم برگزار شد، اظهار کرد: شهدا با ایثار و فداکاری خود، مسیر عزت، امنیت و سربلندی این کشور را هموار کردند و امروز وظیفه همه ماست که یاد و راه آنان را زنده نگه داریم.

‌وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت از مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی ملت ایران است، افزود: شهدای دانش‌آموز از پاک‌ترین و مؤمن‌ترین فرزندان این سرزمین بودند که با بصیرت، اخلاص و روحیه ایثار، نام خود را در تاریخ انقلاب اسلامی جاودانه کردند.

‌استاندار هرمزگان ادامه داد: این شهدا چراغ راه نسل‌های آینده هستند و باید سیره، منش و آرمان‌های آنان برای دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان به‌درستی تبیین شود.

‌آشوری با اشاره به اهمیت برگزاری این‌گونه مراسم‌ها در جوار گلزار شهدا تصریح کرد: حضور در این مکان‌های مقدس، یادآور مسئولیت سنگین همه ما در پاسداشت مقام شهیدان و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جدید است.

وی همچنین حضور نمایندگان دفتر آیت‌الله سیستانی از قم در این مراسم را مایه دلگرمی و نشانه‌ای از عمق پیوندهای دینی و فرهنگی دانست و گفت: این حضور می‌تواند به تقویت همدلی، انسجام و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار در جامعه کمک کند.

‌استاندار هرمزگان در پایان تأکید کرد: پاسداشت شهدا تنها به برگزاری مراسم محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از آن، عمل به آرمان‌های آنان، خدمت صادقانه به مردم و حفظ وحدت و همبستگی در جامعه است.