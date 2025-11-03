به گزارش خبرنگار مهر، طاهر نساج صبح دوشنبه در اجلاسیه شهدای دانشآموز که در سینما آزادی برگزار شد، اظهار کرد: امروز همه ما مهمان شهدا هستیم و برگزاری چنین مراسمهایی نقش مهمی در پاسداشت اهداف و آرمانهای انقلاب دارد.
وی افزود: شهدای دانشآموز ثابت کردند که سن، محدودیتی برای مسئولیتپذیری در برابر دین و میهن ندارد و این نسل با ایمان، اخلاص و روحیه مقاومت وارد میدان دفاع از ارزشها شدند.
مدیر آموزش و پرورش بیجار تصریح کرد: این شهدا، بوی پاکی و صداقت میدهند و کتاب و مسیرشان نیمهکاره رها نشد؛ پیام آنها در تاریخ ثبت شد و ما وظیفه داریم در برابر امانتی که به دست ما رسیده کوتاهی نکنیم.
نساج تاکید کرد: استمرار این یادوارهها و برنامههای فرهنگی، موجب تقویت هویت انقلابی دانشآموزان و انتقال درست مفاهیم ایثار و ولایتمداری به نسل امروز میشود.
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