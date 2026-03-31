به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با نقل توئیت خود در روز اول تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران نوشت: «۲۸ فوریه (۹اسفند) نوشتم که ایران همواره از تک‌تک متجاوزان بیشتر دوام آورده و این یکی را هم شکست خواهد داد. یک ماه مقاومت قهرمانانه در برابر تجاوز دیوانه‌وار آمریکا و اسرائیل بار دیگر این حقیقت را اثبات کرد.

ظریف خطاب به متجاوزان با بیان اینکه نه جنایات جنگی بیشتر و نه خواسته‌های خیالبافانه این جنگ را به سود شما رقم نخواهد زد، اظهار کرد: خسارات خود را همین‌جا متوقف کنید. دنباله روِ یک جنایتکار جنگیِ مستأصل نباشید.»