۱۲ فروردین نماد تجلی اراده ملت و تثبیت نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد در پیامی به مناسبت فرارسیدن ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران، این روز را نماد تجلی اراده ملت مؤمن و انقلابی ایران در پیوند با خداوند و استمرار مسیر امام خمینی (ره) و شهدا عنوان کرد.

در این پیام آمده است:

«وَ قُلِ اعمَلوا فَسَیَری اللّهُ عَمَلَکُم وَ رَسولُهُ وَ المُؤمِنونَ

روز جمهوری اسلامی ایران، دوازدهم فروردین، روز تجلّی اراده ملت مؤمن و انقلابی ایران در پیمان با خداوند و استمرار راه امام و شهیدان است؛ روزی که مردم، با رأی قاطع خود، نظامی بر پایه ایمان، عدالت و ولایت را بنا نهادند و پرچم استقلال و عزت را بر فراز این سرزمین برافراشتند.

امروز، پس از دهه‌ها پایداری، ملت بزرگ ایران همچون گذشته در برابر توطئه‌ها و دشمنی‌های استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، با صلابت و ایمان ایستاده است. حماسه‌ی رزمندگان اسلام در جنگ رمضان که در مقابله با جبهه مشترک صهیونی‌ـ‌آمریکایی رقم خورد، جلوه‌ای دیگر از روح مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود؛ مردان غیرتمندی که در دفاع از حریم اسلام و حقانیت ملت‌ها، پیام جمهوری اسلامی را به جهانیان رساندند.

جمهوری اسلامی، ثمره خون شهیدان و استقامت امتی است که از ولایت جدا نمی‌شود. در این مسیر، یاد و نام امام راحل عظیم الشان و امام شهیدان جبهه مقاومت که با ایمان و شجاعت، مسیر عزت اسلام را تثبیت کرد، همواره زنده و راهش پررهرو است.

در این روز مبارک، مردم مؤمن و بصیر ایران و استان لرستان با صدای واحد اعلام می‌کنند که پای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌اند، پشتیبان ولایت فقیه و تابع فرامین حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) هستند، و همچون گذشته، اجازه نخواهند داد دشمنان کوچک‌ترین خدشه‌ای بر عزت و استقلال این ملت وارد کنند.

اینجانب فرارسیدن یوم‌الله دوازدهم فروردین و سالروز تثبیت نظام جمهوری اسلامی را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی ، خانواده معظم شهیدان، رزمندگان جبهه مقاومت و ملت سرافراز ایران و مردم استان لرستان تبریک عرض می‌نمایم و از سی و دو شبانه روز حماسه ستودنی و بی نظیر آن ها در خیابان ها ، محله ها ، میادین و مساجد و نمازهای جمعه و تعظیم شهدای عظیم و تکریم خانواده های مکرم آنان تشکر و قدردانی می‌کنم. از خداوند متعال استمرار نصرت الهی، وحدت و سربلندی روزافزون ملت عزیز ایران تحت توجهات حضرت امام عصر (عج) و فرامین مقام معظم رهبری مدظله العالی خواستارم.»