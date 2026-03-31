رسیدگی به خسارات ۹۵۰ دستگاه خودرو آسیب دیده از جنگ رمضان در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر سه شنبه با حضور در شرکت‌های بیمه از روند رسیدگی به خسارات خودروهای آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی بازدید و با تأکید بر تسریع در کارشناسی و پرداخت خسارات، اعلام کرد تاکنون ۱۰۱۰ پرونده خسارت خودرو ثبت شده که کارشناسی ۹۵۰ مورد آن به پایان رسیده است.

کرمی در این بازدید با اشاره به آسیب‌های واردشده به خودروهای شخصی شهروندان در جریان جنگ، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه دریافت کرد و گفت: ۸۵ نمایندگی بیمه در سطح استان به‌صورت شبانه‌روزی در حال دریافت و رسیدگی به پرونده‌های خسارت هستند.

وی افزود: کارشناسان بیمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به برآورد خسارات اقدام کرده و اطلاعات را در سامانه ثبت می‌کنند.

استاندار ایلام همچنین اعلام کرد: مراحل پرداخت خسارات خودروها همزمان با سایر بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ، از جمله مسکن و اماکن، پیگیری خواهد شد و اطلاع‌رسانی‌های لازم نیز به شهروندان انجام می‌شود.