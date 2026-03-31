به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی بعد از ظهر سهشنبه در نشست با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان اظهار کرد: منطقه کاشان و آران و بیدگل از دیرباز خاستگاه علم، ادب و ایثار بوده و چهرههایی چون سهراب سپهری و ملاحسین فیض کاشانی نشاندهنده پیشینه فرهنگی و تاریخی این منطقه هستند.
وی با اشاره به سابقه فعالیتهای خیرخواهانه در این منطقه افزود: مردم کاشان و آران و بیدگل همواره در امور خیر پیشگام بودهاند و این فرهنگ ارزشمند نقش مهمی در توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی داشته است.
وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به چالشهای اقتصادی حوزه سلامت گفت: یکی از مهمترین راهبردهای وزارت بهداشت در جلسات با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، تعیین تکلیف بدهیهای انباشته است تا فاصله پرداخت مطالبات پرسنل و پرستاران که در برخی بخشها به بیش از ۱۰ ماه رسیده، کاهش یابد.
ظفرقندی با قدردانی از خیرین حوزه سلامت تصریح کرد: آنچه برای خدا و مردم ساخته شود، ماندگار خواهد بود و اقدامات خیرین این منطقه نمونهای موفق برای توسعه زیرساختهای درمانی در کشور است.
وی همچنین با اشاره به حضور پزشکان و نخبگانی که پس از سالها اقامت در خارج از کشور برای خدمت به مردم به منطقه بازگشتهاند، گفت: وزارت بهداشت خود را موظف میداند با تأمین تجهیزات و نیروی انسانی از سرمایهگذاریهای خیرین حمایت و صیانت کند.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به روحیه جهادی در نظام سلامت اشاره کرد و افزود: بیش از ۶ هزار نیروی داوطلب، بازنشسته و شاغل در بخش خصوصی برای کمک به نظام سلامت اعلام آمادگی کردهاند که این روحیه ایثار یادآور دوران دفاع مقدس است.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که نظام سلامت به گونهای عمل کند که مردم هنگام مواجهه با بیماری، جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند.
ظفرقندی در پایان با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: این دانشگاه با تلاش اساتید و مدیران پیشین به یکی از مراکز پیشرو آموزشی و پژوهشی کشور تبدیل شده و لازم است با مدیریت و نظارت مستمر، روند رو به رشد آن تقویت شود.
