بخشی: ورود ۱۳۰ هزار گردشگر به شهرستان مشگین و کاهش مصرف آب در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی سفرهای نوروزی که در پل معلق مشکینشهر برگزار شد، اظهار کرد: علیرغم شرایط منطقهای، شهرستان مشگینشهر توانسته است میزبان گردشگران بسیاری باشد.
وی با اعلام آخرین آمارهای استانی، افزود: در روزهای عادی نوروز، میزان مصرف بنزین در شهرستان حدود ۱۷۰ هزار لیتر بود که در روزهای اوج سفر به بیش از ۴۵۰ هزار لیتر رسید و این در حالی است که این شهرستان، دومین شهرستان پرتردد در سطح استان اردبیل محسوب میشود.
فرماندار مشگین با اشاره به تعداد مسافران بیان کرد: تاکنون مجموع گردشگران ورودی به شهرستان بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار نفر برآورد شده است. این رقم نشان از اقبال بیسابقه هموطنان به جاذبههای طبیعی و تاریخی مشگینشهر دارد.
مدیریت منابع طبیعی؛ کاهش مصرف آب
فرماندار مشگینشهر با اشاره به چالشهای محیطزیستی و کمبود منابع آبی، گفت: در شرایطی که در سالهای گذشته مصرف آب در ایام نوروز افزایش مییافت، مشاهدات میدانی نشان میدهد که امسال مصرف آب نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. این کاهش را مدیون فرهنگسازیها و مدیریت صحیح مسافران و واحدهای خدماتی میدانیم.
شکاف بین وعدهها و واقعیت؛ پروژه موزه باستانی جام زرین
در بخش دیگری از صحبتهای خود، فرماندار با نگاهی به وضعیت پروژههای عمرانی و فرهنگی اشاره کرد و افزود: طی ماههای اخیر، جام زرین مشگینشهر به عنوان نمادی از غنای تاریخی منطقه مورد توجه قرار گرفت اما واقعیت تلخ این است که موزه باستانی که قرار بود میزبان این آثار ارزشمند باشد، سالهاست در حال ساخت است و عملیاتی نشده است.
وی با ابراز تاسف ادامه داد: تصور اولیه این بود که تا زمان انتقال جام زرین به استان، موزه تکمیل خواهد شد، اما متأسفانه در هر سال شوک جدیدی به مردم و مسئولین وارد میشود. این اثر باستانی باید در محلی مطمئن و با استانداردهای لازم مورد حفاظت قرار گیرد و نه در انبار و فضای ناکافی.
همه دستگاهها آماده خدمترسانی
فرماندار با تأکید بر هماهنگی بینراهی افزود: «علیرغم چالشها، تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان پای کار هستند. از اداره راه و شهرسازی تا پلیس راهور و آتشنشانی، همه در قالب ستاد خدمات سفر آمادهباش کامل دارند تا سفری ایمن و بهیادماندنی برای مسافران رقم بخورد.
وی در پایان از همه همشهریان و مسافران دعوت کرد که در حفظ محیطزیست و رعایت نکات ایمنی در جادههای کوهستانی همت گمارند تا این شهرستان زیبا، همچنان به عنوان مقصد اول گردشگران در شمال غرب کشور شناخته شود.
