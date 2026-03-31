اجرای طرح ترافیکی ویژه کاروان خودرویی ۱۲ فروردین در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، بعد از ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: طرح ترافیکی روز چهارشنبه ۱۲ فروردین و همزمان با رژه کاروان خودرویی مردم عزیز شهر کرمان از بیت الزهرا شهید سلیمانی واقع در خیابان شهید رئیسی تا هفت باغ اجرا خواهد شد.

وی افزود: از ساعت ۸ صبح و همزمان با گردهمایی خودرویی از بیت الزهرا واقع در خیابان شهید رئیسی (شهید رجایی سابق)، پلیس راهنمایی و رانندگی از تقاطع ارم در شمال این مکان، تقاطع پمپ بنزین خورشید، تقاطع بهداری، میدان شهید قرنی، سه راه بهزاد، سه راه گوهری، تقاطع عصای سفید، و میدان هفت باغ به صورت مقطعی ممنوعیت تردد اعمال می کند و اولویت تردد در مسیر شمال به جنوب خیابان های شهید رئیسی، قرنی و شهید مصطفی خمینی برای عبور کاروان خودرویی خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان ضمن تاکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله بستن کمربند ایمنی، رعایت فاصله طولی هنگام رانندگی و توجه کامل به جلو، همکاری با پلیس راهور توسط رانندگان شرکت کننده در این کاروان خودرویی را خواستار شد.