۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

اجرای طرح ترافیکی ویژه کاروان خودرویی ۱۲ فروردین در کرمان

کرمان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان از اجرای طرح ترافیکی ویژه کاروان خودرویی ۱۲ فروردین در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، بعد از ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: طرح ترافیکی روز چهارشنبه ۱۲ فروردین و همزمان با رژه کاروان خودرویی مردم عزیز شهر کرمان از بیت الزهرا شهید سلیمانی واقع در خیابان شهید رئیسی تا هفت باغ اجرا خواهد شد.

وی افزود: از ساعت ۸ صبح و همزمان با گردهمایی خودرویی از بیت الزهرا واقع در خیابان شهید رئیسی (شهید رجایی سابق)، پلیس راهنمایی و رانندگی از تقاطع ارم در شمال این مکان، تقاطع پمپ بنزین خورشید، تقاطع بهداری، میدان شهید قرنی، سه راه بهزاد، سه راه گوهری، تقاطع عصای سفید، و میدان هفت باغ به صورت مقطعی ممنوعیت تردد اعمال می کند و اولویت تردد در مسیر شمال به جنوب خیابان های شهید رئیسی، قرنی و شهید مصطفی خمینی برای عبور کاروان خودرویی خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان ضمن تاکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله بستن کمربند ایمنی، رعایت فاصله طولی هنگام رانندگی و توجه کامل به جلو، همکاری با پلیس راهور توسط رانندگان شرکت کننده در این کاروان خودرویی را خواستار شد.

