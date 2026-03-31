اقتصاد مقاومتی با وحدت ملی قابل تحقق است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین محمدی‌راد شامگاه سه‌شنبه در دومین نشست هماهنگی برنامه‌های هفته کارگر در مازندران گفت: امروز همگرایی میان بخش‌های مختلف، به ویژه حوزه‌های اجرایی و کارگری، بیشتر از همیشه شده است. این هم‌افزایی می‌تواند در پیشبرد اهداف کشور نقش اساسی ایفا کند.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد همدلی در میان فعالان کارگری استان، افزود: این همدلی فرصتی استثنایی برای عبور از شرایط پیچیده و مقابله با تهدیدات دشمنان ایجاد کرده است.

مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا تأکید کرد: با توجه به شرایط فعلی، آمادگی میدانی در میان کارگران، کارفرمایان و مدیران باید تقویت شود. بسیج کارگران باید در حالت آماده‌باش قرار گیرد.

محمدی‌راد ادامه داد: اقتصاد مقاومتی تنها با هم‌افزایی میان فعالان کارگری و کارفرمایی و با تأکید بر وحدت ملی و امنیت پایدار قابل تحقق است.

وی در ادامه به اهمیت حضور فعال کارگران در برنامه‌های اجتماعی و تجمعات تأکید کرد و گفت: جامعه کارگری مازندران باید حضور خود را در صحنه‌های مختلف با انسجام بیشتر ادامه دهد.

مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا همچنین از تدوین تقویم جامع برنامه‌های هفته کارگر خبر داد و گفت: در این برنامه‌ها، موضوعاتی همچون دیدار با خانواده شهدا، تبیین نقش کارگران در پیشرفت کشور و تقویت امید در جامعه کارگری در نظر گرفته شده است.

محمدی‌راد در پایان با تأکید بر تقویت روحیه امید و پویایی در میان کارگران، افزود: تلاش ما باید به تقویت انگیزه و روحیه این قشر تأثیرگذار منجر شود، چرا که کارگران نقش کلیدی در استمرار تولید و پیشرفت کشور دارند.