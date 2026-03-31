۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

ترامپ و تله‌های ذهنی در مواجهه با ایران

ترامپ در یک تمثیل نمادین در اتاقی بسته و در مقابل یک آینه قدی نطق می کند، مذاکره می کند، فرمان می دهد و پیروز می شود و این چرخه باطل دوباره و دوباره تکرار می شود.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- یادداشت مهمان، سید احمد موسوی صمدی: در تحلیل سیاست خارجی، معمولاً تمرکز بر ابزارهاست: قدرت نظامی، اهرم‌های اقتصادی، ائتلاف‌ها و فشارهای دیپلماتیک. اما یک متغیر کمتر دیده‌ شده و در عین حال تعیین‌ کننده «ذهن تصمیم‌گیر» است. این‌که رهبر سیاسی، جهان را چگونه می‌بیند، چه چیزهایی را برجسته می‌کند و چه چیزهایی را نادیده می‌گیرد، می‌تواند مسیر یک بحران را تغییر دهد.

در مواجهه با ایران، رفتارها و مواضع ترامپ را می‌توان نه فقط در چارچوب محاسبات سیاسی، بلکه در پرتو چند سوگیری شناختی کلیدی تحلیل کرد؛ سوگیری‌هایی که به صورت هم‌افزا، به «خطای راهبردی» منجر شده‌اند و امکان یک طرح ریزی عاقلانه و درست را از رییس جمهور امریکا سلب کردند.

اعتماد به نفس کاذب؛ وقتی پیچیدگی نادیده گرفته می‌شود

یکی از برجسته‌ترین الگوها، اعتماد به نفس کاذب (Overconfidence Bias) است؛ یعنی برآورد بیش از حد از توان کنترل یک وضعیت پیچیده. در این چارچوب، سیاست «فشار حداکثری» نه به‌عنوان یک ابزار در کنار سایر گزینه‌ها، بلکه به‌مثابه راه‌حل اصلی دیده می‌شود؛ گویی یک سیستم چندلایه سیاسی-اجتماعی را می‌توان با یک اهرم واحد به تغییر واداشت. این نوع نگاه، معمولاً پیچیدگی‌های فرهنگی، تاریخی و شبکه‌های مقاومت اجتماعی را دست‌کم می‌گیرد و همین، اولین گام به سوی خطای محاسباتی است.

عدم توجه و شناخت از پیچیدگی های جامعه ایرانی، درک نادرست از فرهنگ بومی و ارزش ها و نگرش‌های ایرانیان باعث بروز رفتارها و تصمیمات پرخطای ترامپ شده است.

اتاق پژواک در سطح تصمیم‌گیری

سوگیری تأییدی (Confirmation Bias) زمانی رخ می‌دهد که تصمیم‌گیر، فقط داده‌هایی را می‌بیند که روایت ذهنی‌اش را تقویت می‌کند.

در این وضعیت، تحلیل‌هایی که از «تاب‌آوری» یا «چندلایه بودن» جامعه هدف سخن می‌گویند، یا به حاشیه رانده می‌شوند یا اساساً دیده نمی‌شوند، مساله‌ای که در مورد شناخت ترامپ از جامعه ایرانی به شدت صادق است.

نتیجه این خطا شکل‌گیری یک «اتاق پژواک» در سطح سیاست‌گذاری است؛ جایی که تصمیم‌گیر، بازتابی از باورهای خود را می‌شنود نه واقعیت میدان را، منجر به بروز چنین بحرانی می شود. ترامپ و اتاق تصمیم گیر در کاخ سفید متصور بودند که با اتفاقات دی ماه، جامعه ایرانی چرخش کرده و امکان مداخله نظامی و تغییر حاکمیت فراهم شده است، البته به نظرم ضلع دیگر این خطای شناختی توجه ساده لوحانه به رفتارهای دیاسپورای ایرانی بوده است که این ادراک اشتباه را به امریکا و حلقه سیاستگذاری آن القا کرد.

ساده‌سازی افراطی؛ تقلیل یک واقعیت پیچیده به یک مسئله تک‌متغیره

در بسیاری از اظهارنظرها و تصمیم‌ها، نشانه‌های ساده‌سازی افراطی (Simplification Bias) دیده می‌شود،یعنی فروکاستن یک پدیده پیچیده به چند متغیر محدود که معمولاً متغیر اقتصادی مهم ترین آن به نظر می‌آید.

در چنین چارچوبی، ایران به «مسئله‌ای قابل حل با فشار نظامی و اقتصادی» تقلیل پیدا می‌کند. اما این تقلیل، متغیرهای هویتی، تاریخی، منطقه‌ای و حتی روانی جامعه را از معادله حذف می‌کند؛ متغیرهایی که دقیقاً در شرایط بحران و جنگ، فعال‌تر می‌شوند. ساده پنداشتن موضوع پیچیده ای مثل جنگ و توهم مدیریت سهل و آسان این پرونده وضعیت بغرنجی را برای رییس جمهور امریکا رقم زده است.

تصویرسازی کلیشه‌ای از ایران؛ خطای ادراکی در شناخت ساختار ایرانی

تصویرسازی کلیشه‌ای(Enemy Image Bias) باعث ‌شد ترامپ ایران را نه به‌عنوان یک بازیگر پیچیده، بلکه به‌صورت یک تصویر ساده، یک‌دست و اغلب اغراق‌شده ببیند. این نوع تصویرسازی، توانایی تحلیل رفتارهای غیرمنتظره را کاهش می‌دهد. برداشت اشتباه از نهاد حاکمیت ایران و تصور فروپاشی سیستم با از میان برداشتن رهبران و فرماندهان نظامی نشان داد که خطای شناختی هیئت حاکمه کاخ سفید از ایران بسیار جدی و عمیق است.

آنچه این الگوها را خطرناک می‌کند، نه وجود هرکدام به‌تنهایی، بلکه هم‌پوشانی آن‌هاست: اعتماد به نفس کاذب + سوگیری تأییدی + ساده‌سازی + تصویرسازی کلیشه‌ای

این ترکیب، یک «چارچوب ادراکی بسته» ایجاد می‌کند؛ چارچوبی که در آن، واقعیت نه آن‌گونه که هست، بلکه آن‌گونه که تصمیم‌گیر می‌خواهد ببیند، تفسیر می‌شود. ترامپ در یک تمثیل نمادین در اتاقی بسته و در مقابل یک آینه قدی نطق می کند، مذاکره می کند، فرمان می دهد و پیروز می شود و این چرخه باطل دوباره و دوباره تکرار می شود. در چنین شرایطی، خطا دیگر صرفاً در «اجرا» نیست؛ بلکه از «ادراک» آغاز می‌شود و این، همان نقطه‌ای است که هزینه‌های آن بیش از پیش این دولت را به ورطه شکست سوق می‌دهد.

    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      زمان اخراج نیرو‌های امریکا از منطقه فرا رسیده است. حملات ما متوجه دشمن متجاوزی است که نه برای عرب‌ها ارزشی قائل است و نه برای ایرانیان؛ دشمنی که اساساً توان تأمین امنیت منطقه را ندارد. کافی است به آنچه بر سر سامانه فرماندهی هوایی آنها آوردیم نگاهی بیندازید. زمان آن فرارسیده که نیرو‌های ایالات متحده از منطقه اخراج شوند.
    • ترامپ از همیشه آماده تر IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      ترامپ لحظه ای از ضربه زدن به ایران و محور مقاومت غافل نیست این شیطان کثیف دنبال فرصت هست تا از هر طریقی حملات بزرگ انجام دهد الان داره روی همسایه های ایران کار می‌کنه خصوصا پاکستان که ارتش آن کاملا آمریکایی انگلیسی هست معمولا حرف هایی میزنه که همه فکر کنن از سر خواسته هایش کوتاه آمده در حالیکه شیطان و آدمخوار دنبال نابودی هست
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      برای محافظت و مقابله بااین موجودات خونخوار باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم اونم بصورت انبوه
    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      خوک زرد نجاستخوار را ترور کنید بکشید تا فتنه جنگ بخوابد
    • IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      انتقام خون شهیدان را از ترامپ جنایتکار، نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار می گیریم
    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      علت اصلی اشتباه خوک زرد این بود که: امریکا را خیلی قوی مثل خرس گریزلی و در مقابل ایران را خیلی ضعیف مثل ماهی ریز میپنداشت که راحت میتوانست یک لقمه قورت بدهد ولی در عمل ایران را شیر بیشه شجاعت دید و نتوانست کاری از پیش ببرد از ضربه های این شیر گیج حیران درمانده شده !ایران در تنگه هرمز گلوی این خرس طمعکار گرسنه تشنه حریص را فشرده و خفه خواهد کرد
    • ruhollah IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      ذات بد نيکو نگردد چونکه بنیادش کج است، بار کج به مقصد نمی‌رسد آمریکا بالابره پائین بیاد شکست خواهد خورد،ما وارثان تمدنیم آدم هستیم انسانيت داریم، آمریکا و اسرائیل حیوان هستن به بن بست خواهند خورد،آخرش مثل والارین امپراتوري روم به زانو در میان این خط اینم نشان
    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      دشمنان ایران باید نابود بشن
    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      این رئیس جمهور وحشی بی تمدن امریکا افکارش در سه قرن پیش مانده و منجمد شده ! خودش را کاشف قاره امریکا کریستف کلمب و ایرانیها را سرخپوستان دست خالی میپندارد! واقعا این کله زرد بی مخ بی عقل بیسواد لاشخور دزد گداپیشه مایه ننگ رسوایی مردم امریکاست! گویا در امریکا یک آدم سیاستمدار معمولی پیدا نکردند این گدای بیسواد جاهل خل چل نفهم دوره گرد جیب بر شیردوش حاکمان عرب خلیج فارس را رئیس جمهور کردند

