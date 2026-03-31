به گزارش خبرنگار مهر ، امیرمهدی علوی مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: اجازه دهید به قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ توجه کنیم. شکیل اونیل وقتی قرعه ایران را درآورد ناگهان کارگردان تلویزیونی چهره آدمی را نشان داد که بهت زده شده بود. انشاالله پرچم ایران با افتخار به اهتزاز در می آید و حضور خواهیم داشت. آقای تاج بارها گفته است فوتبال و جام جهانی را تحریم نمی کنیم.

علوی با اشاره به اینکه مدیر اجرایی مسابقات به میزبانی آمریکا به ضعف برای برگزاری اشاره کردند افزود: خود ما قصد برگزاری جام جهانی فوتسال را داشتیم که ۱۷ وزارتخانه و نهاد تاییدیه دادند اما وقتی رئیس مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ می گوید نمی توانیم امنیت را تضمین کنیم بحث دیگری است.

علوی در خصوص حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در اردوی تیم ملی ایران در آنتالیا تأکید کرد: سه روز قبل آقای تاج نامه ای به فیفا زد که شرحی با جزئیات داده شد که چه اتفاقاتی برای مرکز ملی فوتبال در حمله وحشیانه دشمن رخ داده است بیان شد.

در این نامه به میرسالار خسروی عزیز در شیراز که هنگام بازی فوتبال آسیب دید هم اشاره شد او طرفدار رئال مادرید است و این ارتباط انجام شد و پیامی هم در این خصوص رد و بدل شد. که فکر می کنم حضور آقای اینفانتینو در اردوی تیم ملی ایران در پاسخ به این موارد بوده است.

وی یادآور شد: اتفاق امروز قدرت فوتبال ایران است و معوج به فردی نیست. یادم می آید رئیس فدراسیون از سوی فیفا برای بازی‌های ساحلی جهانی دعوت شده بود اما آقای تاج گفت دربی تهران را داریم و اینفانتینو پاسخ داد جای شما بهتر است و کاش من هم جای شما بودم.

مدیر روابط عمومی درباره دیپلماسی در این موضوع گفت: امروز دیپلماسی فدراسیون از سوی آقای نبی به عن آن نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی در گفتگو با آقای اینفانتینو انجام شد. فوتبال به عنوان ابزار قدرت نرم در جهان مطرح است‌ قدرت سخت به برکت حضور رزمندگان اسلام به خوبی در حال انجام است. کشوری موفق است که قدرت نرم در کنار قدرت سخت داشته باشد. حنگ شناختی که در کشور ما به وجود آوردند از سوی تیم ملی دیده شد که با قابی از کودکان مدرسه میناب و شهدای ناو دنا به میدان رفتند. احتمالا آن فرد (اشاره به ترامپ) از مسی به عنوان جنبه و ابزار خودش استفاده می کند و قطعا می داند فوتبال یک قدرت نرم می باشد.

علوی در خصوص درخواست فدراسیون برای تغییر میزبانی آمریکا تأکید کرد: آنچه امروز تیم ملی را با تیم های قبلی در ادوار مختلف متمایز کرده است حضور قدرتمندانه در این حضور است. در حال حاضر آنچه می توانم بگویم حضور ما در جام جهانی است و اینکه در خصوص میزبانی جه اتفاقی رخ می دهد شاید در آخرین لحظات تغییر کند. پرچم ایران بالاست.

علوی گفت: آنها دنبال جنگ شناختی دنبال تیم ملی ایران و فدراسیون فوتبال کشورمان هستند. با افتخار به جام جهانی رفتیم. باید بگویم آقای دنیامالی وزیر ورزش که سال ها در فوتبال و باشگاهی مثل ملوان حضور داشتند دغدغه این موضوع را دارد. وزیر ورزش به شدت پیگیر همین اردوی ترکیه بودند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: فرید زکریا در یک مقاله عنوان کرده بود اگر مقابل ترامپ زانو نزنید شما را می خواهد آشفته کند اما بعضی ها هستند که مقابل شما می ایستند.

او افزود: هنری کسینجر دوره ای مسئول خارجه آمریکا بود. او سراغ هاوه‌لانژ می رود تا میزبانی جام جهانی را بگیرد اما موفق نمی شود و نی گوید هرچقدر در سیاست خوب هستن در فوتبال چیزی نمی فهمم. رفتار و گفتار این فرد (اشاره به عکس ترامپ) ، هیچ رفتار نرمالی ندارد.

وی درباره برنامه بازی های تیم ملی تصریح کرد: با تمام سختی ها این بازی ها را از اردن به ترکیه آوردیم تا بازی کنیم. مجموعه فدراسیون از ریاست تا سایر اعضا یک ماه خیلی سخت را داشتند تا تیم ملی به ترکیه سفر کند.