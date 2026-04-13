به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش در پاسخ به مشورت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با او درباره چگونگی برگزاری رقابت های لیگ برتر گفت: به فدراسیون فوتبال گفتم هر شرایطی که خودشان می توانند از لحاظ حرفه ای در نظر بگیرند را حمایت می کنیم.

وزیر ورزش ادامه داد: به هر حال ۶۲ بازی از لیگ برتر فصل جاری مانده است و اینکه بازی های به صورت تجمعی برگزار شود مواردی است که بهتر است نظرات باشگاه ها را با توجه به ضوابط و مقررات AFC بگیرند و سپس در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. فدراسیون فوتبال در این خصوص تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد.