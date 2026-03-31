به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعیکوشا شامگاه سهشنبه و همزمان با مراسم یومالله ۱۲ فروردین در میدان آزادی سنندج در جمع مردم این شهر با قدردانی از حضور گسترده و «انسجام» مردم، این حضور را نشانهای از پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
وی با تسلیت شهادت جانباختگان تحولات اخیر، از آنان بهعنوان «شهدای مسیر عزت و اقتدار» یاد کرد و افزود: ملت ایران در این مدت بار دیگر وحدت و ایستادگی خود را به نمایش گذاشت.
مستشار عالی دیوان محاسبات کشور با اشاره به روند تاریخی انقلاب اسلامی اظهار کرد: هدف اصلی انقلاب از ابتدا، استقرار نظام اسلامی و اجرای شریعت بوده و این مسیر در دوران دفاع مقدس و پس از آن با وجود فشارها و چالشها ادامه یافته است.
زارعیکوشا با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته تلاش کرده وارد جنگ نشود، تصریح کرد: در عین حال کشور همواره آمادگی خود را برای مقابله با تهدیدات حفظ کرده و امروز این آمادگی به نمایش گذاشته شده است.
وی با تأکید بر اینکه پیروزی جمهوری اسلامی در این نبرد یک واقعیت است، گفت: این موضوع تنها یک ادعا نیست، بلکه به گفته او در تحلیلها و بازتابهای رسانهای جهان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
زارعیکوشا همچنین از «بیداری جهانی» بهعنوان یکی از نتایج تحولات اخیر یاد کرد و مدعی شد: اعتراضات و تحرکات مردمی در نقاط مختلف جهان نشاندهنده تغییر در نگاه افکار عمومی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم مناطق مرزی، بهویژه استان کردستان، تأکید کرد: مردم این منطقه همواره در دفاع از کشور پیشگام بودهاند و در برابر هرگونه تهدید یا اقدام علیه امنیت کشور ایستادگی خواهند کرد.
این مقام مسئول در پایان با تأکید بر ادامه مسیر «اقتدار و پیشرفت» جمهوری اسلامی، گفت: روند تحولات نشان میدهد که این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت و دستاوردهای آن در آینده بیش از پیش نمایان میشود.
