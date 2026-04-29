به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم بیجار با اشاره به حضور گسترده مردم در حمایت از انقلاب اسلامی اظهار داشت: ملت ایران طی دو ماه گذشته با حضور مستمر در صحنه، بار دیگر نشان دادند که در بزنگاههای حساس تاریخی، پشتیبان نظام و آرمانهای انقلاب هستند.
وی با بیان اینکه این حضور، ریشه در باورهای عمیق دینی و انقلابی مردم دارد، افزود: همانگونه که رهبر انقلاب تأکید کردهاند، هر زمان که خطری متوجه کشور شود، مردم به میدان میآیند و امروز نیز این وعده بهصورت عینی محقق شده است.
خطای محاسباتی دشمنان در برابر انسجام ملی
زارعیکوشا با اشاره به تحلیلهای غلط دشمنان درباره شرایط ایران گفت: برخی قدرتها تلاش کردند جمهوری اسلامی ایران را با کشورهایی که دارای ساختارهای متکی بر فرد یا دیکتاتوری بودند مقایسه کنند و بر همین اساس، پیشبینی فروپاشی سریع نظام را مطرح کردند.
مستشار عالی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: این در حالی است که ساختار جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم و مشارکت عمومی است و همین موضوع باعث شده که کشور در برابر فشارها و تهدیدها از استحکام بالایی برخوردار باشد و دشمنان تصور میکردند با فشارهای سیاسی و وعده به برخی کشورهای منطقه میتوانند ایران را در مدت کوتاهی تضعیف کنند، اما حضور مردم تمامی این محاسبات را برهم زد.
استاندار سابق کردستان تصریح کرد: امروز حتی بسیاری از تحلیلگران بینالمللی نیز اذعان دارند که اهداف اعلامی دشمنان در قبال ایران محقق نشده و آنان با چالشهای جدی مواجه شدهاند.
تغییر موازنه به سود ایران در تحولات اخیر
زارعیکوشا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات میدانی اخیر اظهار داشت: در جریان رخدادهای اخیر، اتفاقاتی رقم خورد که در گذشته کمتر سابقه داشته و همین موضوع نشاندهنده تغییر در موازنه قدرت است.
وی افزود: به گفته برخی ناظران و حتی تحلیلگران خارجی، اقداماتی که در منطقه صورت گرفت، بیانگر افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و ناتوانی طرف مقابل در تحقق اهداف خود بوده است.
زارعیکوشا خاطرنشان کرد: مجموعه این تحولات نشان میدهد که سرمایه اصلی کشور، مردم هستند و هر زمان این سرمایه به میدان بیاید، میتواند معادلات منطقهای و حتی بینالمللی را تغییر دهد.
مستشار عالی دیوان محاسبات کشور در پایان تأکید کرد: دستاوردهای بهدستآمده در این مقطع، نتیجه وحدت ملی، اعتماد به ظرفیتهای داخلی و تبعیت از رهنمودهای رهبری است و بدون تردید این مسیر میتواند آیندهای روشنتر برای کشور رقم بزند.
