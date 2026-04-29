۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۵

زارعی‌کوشا: حضور میدانی مردم، محاسبات دشمنان را برهم زد

سنندج- استاندار سابق کردستان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در تحولات اخیر، گفت: تداوم حضور ملت ایران در صحنه نشان داد که تمامی برآوردهای دشمنان درباره تضعیف جمهوری اسلامی نادرست بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم بیجار با اشاره به حضور گسترده مردم در حمایت از انقلاب اسلامی اظهار داشت: ملت ایران طی دو ماه گذشته با حضور مستمر در صحنه، بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، پشتیبان نظام و آرمان‌های انقلاب هستند.

وی با بیان اینکه این حضور، ریشه در باورهای عمیق دینی و انقلابی مردم دارد، افزود: همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند، هر زمان که خطری متوجه کشور شود، مردم به میدان می‌آیند و امروز نیز این وعده به‌صورت عینی محقق شده است.

خطای محاسباتی دشمنان در برابر انسجام ملی

زارعی‌کوشا با اشاره به تحلیل‌های غلط دشمنان درباره شرایط ایران گفت: برخی قدرت‌ها تلاش کردند جمهوری اسلامی ایران را با کشورهایی که دارای ساختارهای متکی بر فرد یا دیکتاتوری بودند مقایسه کنند و بر همین اساس، پیش‌بینی فروپاشی سریع نظام را مطرح کردند.

مستشار عالی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: این در حالی است که ساختار جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم و مشارکت عمومی است و همین موضوع باعث شده که کشور در برابر فشارها و تهدیدها از استحکام بالایی برخوردار باشد و دشمنان تصور می‌کردند با فشارهای سیاسی و وعده به برخی کشورهای منطقه می‌توانند ایران را در مدت کوتاهی تضعیف کنند، اما حضور مردم تمامی این محاسبات را برهم زد.

استاندار سابق کردستان تصریح کرد: امروز حتی بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی نیز اذعان دارند که اهداف اعلامی دشمنان در قبال ایران محقق نشده و آنان با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.

تغییر موازنه به سود ایران در تحولات اخیر

زارعی‌کوشا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات میدانی اخیر اظهار داشت: در جریان رخدادهای اخیر، اتفاقاتی رقم خورد که در گذشته کمتر سابقه داشته و همین موضوع نشان‌دهنده تغییر در موازنه قدرت است.

وی افزود: به گفته برخی ناظران و حتی تحلیلگران خارجی، اقداماتی که در منطقه صورت گرفت، بیانگر افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و ناتوانی طرف مقابل در تحقق اهداف خود بوده است.

زارعی‌کوشا خاطرنشان کرد: مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که سرمایه اصلی کشور، مردم هستند و هر زمان این سرمایه به میدان بیاید، می‌تواند معادلات منطقه‌ای و حتی بین‌المللی را تغییر دهد.

مستشار عالی دیوان محاسبات کشور در پایان تأکید کرد: دستاوردهای به‌دست‌آمده در این مقطع، نتیجه وحدت ملی، اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و تبعیت از رهنمودهای رهبری است و بدون تردید این مسیر می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم بزند.

کد مطلب 6815668

