به گزارش خبرگزاری مهر، علی علایی در این زمینه افزود: ایستگاه تحقیقاتی ماهواره‌ای شهرستان سلماس که اخیرا برای کنترل و دریافت داده های ماهواره‌ای به بهره‌برداری رسیده بود در ساعات گذشته مورد حمله دشمن صهیونی امریکایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بخش هایی از سازه مربوطه تخریب شده اما خوشبختانه تلفات جانی در محل برخورد پرتابه گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی نیز در این زمینه گفت: دقایقی پیش نقطه ای در جاده سلماس- تسوج را مورد حمله و تهاجم قرار گرفت.

حامد صفاری اظهار کرد: در این حمله موشکی یک مرکز تحقیقاتی نیمه تمام مورد اصابت قرار گرفت و آسیب دید.

وی ادامه داد: این مرکز تحقیقاتی هنوز افتتاح نشده بود و در جریان این حمله ساختمان و دکل آن آسیب دید.

وی همچنین در رابطه با تعداد تلفات جانی این حمله جنایتکارانه، بیان کرد: عملیات امداد و نجات ادامه دارد و تاکنون فقط یک نفر زخمی جزئی شناسایی شده است.