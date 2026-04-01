وال کیلمر به لطف هوش مصنوعی زنده شد؛ بازی در نقش یک کشیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، وال کیلمر ۵ سال پیش از مرگش در سال ۲۰۲۵، برای بازی در نقش پدر فینتان، یک کشیش کاتولیک و روحانی بومی آمریکایی، در فیلم «در عمق گور» انتخاب شد. اما کیلمر که با سرطان گلو دست و پنجه نرم می‌کرد، آنقدر بیمار بود که هرگز نتوانست در این فیلم بازی کند.

کورت وورهیس‌نویسنده و کارگردان فیلم، می‌گوید: او بازیگری بود که می‌خواستم این نقش را بازی کند. این نقش کاملاً حول محور او طراحی شده بود و بر اساس میراث بومی او و پیوندها و عشقش به جنوب غربی شکل گرفته است. او از نظر پزشکی دوران بسیار بسیار سختی را می‌گذراند و نمی‌توانست این کار را انجام دهد.

وورهیس با اینکه در زمان حیات کیلمر حتی یک صحنه را فیلمبرداری نکرد، اکنون با استفاده از هوش مصنوعی مولد پیشرفته، رویای خود را برای حضور کیلمر در این فیلم محقق کرده و این کار را با همکاری بنیاد این بازیگر فقید و دخترش مرسدس انجام داده است.

وی می گوید: برای خانواده‌ این بازیگر هم این امر خیلی مهم بود و آنها باور داشتند وال واقعاً می‌خواهد بخشی از آن باشد. او واقعاً فکر می‌کرد که این داستان مهمی است که می‌خواهد نامش بخشی از آن باشد. همین حمایت بود که به من اعتماد به نفس داد تا بگویم، باشه، بیایید این کار را انجام دهیم. با وجود این واقعیت که برخی ممکن است آن را بحث‌برانگیز بنامند، این همان چیزی است که وال می‌خواست.

«در عمق گور» که قبلاً «دره مردگان» نام داشت، داستان واقعی باستان‌شناسان جنوب غربی، آن و ارل موریس را تصویر می کند که کاوش‌های خود را در دره چلی، آریزونا در تلاش برای ردیابی تاریخ مردم ناواهو شرح می‌دهند. در این فیلم ابیگیل لاری (بازیگر «ستاره حلبی») در مقابل تام فلتون (بازیگر«هری پاتر») بازی می‌کند، با بازیگرانی شامل وس استودی و ابیگیل برسلین. کیلمر هم به شکل نسخه تولید شده توسط هوش مصنوعی در بخش قابل توجهی از فیلم نهایی ظاهر خواهد شد. این پروژه از تصاویر جوانی کیلمر، که بسیاری از آنها توسط خانواده‌اش تهیه شده و همچنین فیلم‌هایی از سال‌های پایانی زندگی او برای نشان دادن شخصیتش در مراحل مختلف زندگی‌اش استفاده می‌کند. صدا نیز از صدای کیلمر تولید شده است در حالی که او در اواخر عمرش بر اثر عمل جراحی نای توان صحبت نداشت.

جان وورهیس تهیه‌کننده فیلم و برادر کوئرت، می‌گوید: شخصیت فیلم همچنین از بیماری سل رنج می‌برد و این شخصیت تاریخی به نوعی یادآور وضعیت واقعی وال در زمانی است که او از سرطان گلو رنج می‌برد.

«در عمق گور» یک محصول از سینمای مستقل است که باتوجه به تعطیلی‌هایی که به دلیل همه‌گیری کووید تحمل کرد، تولید آن ۶ سال طول کشید. در مقطعی، فیلمسازان به دلایل بودجه و محدودیت‌های زمانی، صحنه‌های مربوط به پدر فینتان را حذف کردند، اما وقتی به فیلم نگاه کردند، متوجه شدند که برای تکمیل روایت باید آنها را دوباره اضافه کنند.

کوئرت وورهیس توضیح می‌دهد: ما واقعاً متوجه شدیم که این یک عنصر اصلی گمشده است.

هنوز بحث داغی پیرامون هوش مصنوعی وجود دارد و برخی از بخش‌های جامعه خلاق نگرانند که این فناوری منجر به از دست دادن شغل شود و نگرانند که از تصاویر بازیگران بدون رضایت آنها استفاده شود. برادران سازنده این فیلم می‌دانند که تصمیم آنها ممکن است انتقادهایی را به دنبال داشته باشد، اما امیدوارند که «در عمق گور» نشان دهد که چگونه می‌توان از هوش مصنوعی به صورت اخلاقی استفاده کرد. آنها همچنین خاطرنشان می‌کنند که این تولید بر اساس دستورالعمل‌های انجمن بازیگران شکل گرفته و با پرداخت هزینه به خانواده این بازیگر، از حضور او بهره گرفته شده است.

مرسدس کیلمر در بیانیه‌ای گفت که از این فیلم حمایت می‌کند و عنوان کرد که پدرش «مردی عمیقاً معنوی» بود که با «داستانی از کشف و روشن‌بینی» که در جنوب غربی آمریکا - خانه‌اش در نیومکزیکو واقع بود - اتفاق افتاد، ارتباطی معنوی داشت.

مرسدس افزود: او همیشه با خوش‌بینی به فناوری‌های نوظهور نگاه می‌کرد و به آنها به عنوان ابزاری برای گسترش امکانات داستان‌سرایی توجه داشت. این روحیه چیزی است که همه ما در این فیلم خاص، که او بخش جدایی‌ناپذیر آن بود، به آن احترام می‌گذاریم.

کیلمر که فیلم‌هایی مانند «مخمصه»، «درها» و «بتمن برای همیشه» را در کارنامه دارد، در اواخر زندگی خود با شرکت سونانتیک برای ایجاد یک صدای مبتنی بر هوش مصنوعی همکاری کرد و این زمانی بود که وی نقش خود را به عنوان تام کازانسکی در فیلم «تاپ گان: ماوریک» در سال ۲۰۲۲ تکرار کرد.

در آن زمان، کیلمر گفت که از این شرکت فناوری سپاسگزار است که با وجود بیماری ای که توان صحبت را از او گرفته، امکان ارتباط با مخاطبانش را به وی داده است.