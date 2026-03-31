به گزارش خبرگزاری مهر، پاسدار علی کوهخیل در پی حمله ددمنشانه رژیم سفاک آمریکایی-صهیونیستی و در مسیر دفاع از امنیت و عزت میهن اسلامی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به خیل عظیم شهدای اسلام پیوست؛ خبری که موجی از اندوه و تأثر را در میان مردم مؤمن و قدرشناس منطقه برانگیخت.
این فرمانده مجاهد و فرزند برومند انقلاب اسلامی، سالهای عمر پربرکت خویش را در سنگر پاسداری از آرمانهای والای نظام، خدمت صادقانه به مردم و صیانت از امنیت کشور سپری کرد. او از جمله چهرههایی بود که علم و عمل را در کنار هم داشت و مسئولیت را نه یک عنوان، بلکه عهدی الهی میدانست.
همکاران و همرزمانش از روحیه جهادی، تواضع و دغدغهمندی او نسبت به مسائل مردم سخن میگویند؛ مردی که بیوقفه در میدان خدمت حاضر بود و آرامش جامعه را بر آسایش شخصی ترجیح میداد. شهادت او تجلی فرهنگ ایثار و فداکاری در این سرزمین است؛ فرهنگی که با خون پاک شهیدان زنده میماند.
این فرهنگ نشان میدهد که راه عزت و استقلال، با ازخودگذشتگی فرزندان این مرز و بوم استمرار مییابد. علی کوهخیل پس از سالها مجاهدت خالصانه، سرانجام مزد تلاشهای شبانهروزی خود را با نائل آمدن به فیض عظیم شهادت دریافت و نام خویش را در زمره مدافعان سرافراز امنیت ثبت کرد.
مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید امروز سهشنبه ۱۱ فروردینماه ساعت ۲۰ از مقابل مصلی هشتگرد آغاز و تا میدان امام خمینی(ره) برگزار میشود تا مردم قدرشناس با حضور خود، بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید بیعت کنند. این بدرقه باشکوه جلوهای از قدرشناسی مردم نسبت به مجاهدتهای شهدا خواهد بود.
همچنین مراسم خاکسپاری این شهید والامقام در روز چهارشنبه ۱۲ فروردینماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ در شهر گلسار، خیابان ۲۰ متری امام خمینی(ره) برگزار میشود و پیکر این شهید والامقام در میان حزن و افتخار مردم، آرام خواهد گرفت؛ لحظهای که یاد و نام او را در قلبها ماندگار میکند.
بیتردید یاد و نام شهید علی کوهخیل، الهامبخش نسلهای آینده در مسیر تعهد، ایثار و پاسداری از عزت ایران اسلامی خواهد بود؛ راهی که با خون شهیدان روشن مانده و همچنان ادامه دارد؛ نسلی که با پیروی از این مسیر، امنیت، عزت و ارزشهای کشور را پاس خواهد داشت و چراغ راه آینده خواهد بود.
