پیکر شهید «امیررضا منصوری» در گیلانغرب تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عشر جمعه فضای شهرستان گیلانغرب، دومین شهر مقاوم کشور، آکنده از حال و هوای ایثار و شهادت بود و مردم این منطقه با حضور گسترده در آیین تشییع پیکر سرباز وظیفه شهید امیررضا منصوری، بار دیگر ارادت خود را به آرمان‌های شهدا نشان دادند. این شهید در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیده بود.

آیین تشییع این شهید والامقام با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان برگزار شد و شرکت‌کنندگان با بدرقه پیکر مطهر این شهید، صحنه‌هایی از همدلی و قدرشناسی نسبت به فداکاری‌های مدافعان میهن را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم حجت‌الاسلام دانیاری امام جمعه گیلانغرب، حشمت رضایی فرماندار شهرستان و جمعی از فرماندهان نظامی و مدیران محلی حضور داشتند و همراه با مردم قدرشناس منطقه پیکر این شهید را تا محل آرامگاه بدرقه کردند.

حاضران در این آیین با سر دادن شعارهایی در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا، بر ادامه مسیر مقاومت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای کشور تأکید کردند. حضور پررنگ جوانان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا جلوه‌ای ویژه به این مراسم بخشیده بود.

شهید امیررضا منصوری از فرزندان گیلانغرب بود که با نثار جان خود در راه دفاع از میهن، برگ دیگری بر دفتر افتخارآمیز ایثار مردم این دیار افزود و بار دیگر روحیه مقاومت و پایمردی مردم این منطقه را به نمایش گذاشت.