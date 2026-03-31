۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۲۰

قدردانی معاون استاندار قم از حضورمردم، رسانه‌ها و هنرمندان در ایام جنگ

قم- معاون سیاسی امنیتی استاندار قم به همراه هیئتی با حضور در برخی مواکب و مراکز فرهنگی و رسانه‌ای، از تلاش‌های مستمر و خدمات‌رسانی این مجموعه ها در ایام جنگ تحمیلی تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری شامگاه سه سنبه ضمن بازدید از مواکب مستقر در نقاط مختلف شهر، از نزدیک در جریان خدمات‌رسانی آنان به مردم حاضر در میدان قرار گرفت و با تقدیر از زحمات خالصانه فعالان این عرصه، نقش این عزیزان در افزایش مشارکت مردمی و همبستگی شهروندان در دفاع از کشور را برجسته خواند.

وی همچنین با حضور در موکب هنر و رسانه استان قم، از فعالیت‌های هنرمندان در تولید محتواهای فرهنگی و متناسب با ایام جنگ تحمیلی تقدیر کرد و گفت: اصحاب هنر و رسانه در این ایام با تمام توان و ظرفیت خود در انعکاس و تبیین رویدادهای جنگ و خنثی سازی نقشه های رسانه ای دشمنان، نقش مؤثری دارند.

حیدری در ادامه از موکب ایران من ایران جان نیز بازدید و ضمن بررسی بخش‌های مختلف این مجموعه، با اهالی خبر و رسانه و نیز فعالان رادیو حماسه گفت‌وگو کرد و در جریان فعالیت‌های رسانه‌ای آنان قرار گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان، حضور مردم قم در صحنه‌های مختلف اجتماعی، مذهبی و ملی را بسیار ارزشمند دانست و افزود: مردم قم همواره در تمامی عرصه‌ها، از پیش از پیروزی انقلاب تاکنون، پیشتاز بوده‌اند و ایده بسیاری از رویدادها و آیین‌ها از این شهر به سایر نقاط کشور منتقل شده است.

