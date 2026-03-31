به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری شامگاه سه سنبه ضمن بازدید از مواکب مستقر در نقاط مختلف شهر، از نزدیک در جریان خدماترسانی آنان به مردم حاضر در میدان قرار گرفت و با تقدیر از زحمات خالصانه فعالان این عرصه، نقش این عزیزان در افزایش مشارکت مردمی و همبستگی شهروندان در دفاع از کشور را برجسته خواند.
وی همچنین با حضور در موکب هنر و رسانه استان قم، از فعالیتهای هنرمندان در تولید محتواهای فرهنگی و متناسب با ایام جنگ تحمیلی تقدیر کرد و گفت: اصحاب هنر و رسانه در این ایام با تمام توان و ظرفیت خود در انعکاس و تبیین رویدادهای جنگ و خنثی سازی نقشه های رسانه ای دشمنان، نقش مؤثری دارند.
حیدری در ادامه از موکب ایران من ایران جان نیز بازدید و ضمن بررسی بخشهای مختلف این مجموعه، با اهالی خبر و رسانه و نیز فعالان رادیو حماسه گفتوگو کرد و در جریان فعالیتهای رسانهای آنان قرار گرفت.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان، حضور مردم قم در صحنههای مختلف اجتماعی، مذهبی و ملی را بسیار ارزشمند دانست و افزود: مردم قم همواره در تمامی عرصهها، از پیش از پیروزی انقلاب تاکنون، پیشتاز بودهاند و ایده بسیاری از رویدادها و آیینها از این شهر به سایر نقاط کشور منتقل شده است.
قم- معاون سیاسی امنیتی استاندار قم به همراه هیئتی با حضور در برخی مواکب و مراکز فرهنگی و رسانهای، از تلاشهای مستمر و خدماترسانی این مجموعه ها در ایام جنگ تحمیلی تقدیر کرد.
نظر شما