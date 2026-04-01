به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: درحمله امشب رژیم صهیونیستی به منطقه الجناح در بیروت، ۵ نفر شهید و ۲۱ نفر زخمی شدند.

در همین حال، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان نیز حملاتی را علیه مواضع و پایگاه های دشمن صهیونیستی اجرا کردند.

در یکی از این حملات، رزمندگان مقاومت طی دو حمله پهپادی، تجمع بزرگی از سربازان دشمن صهیونیستی را در شهر ناقوره هدف قرار دادند.

در حمله ای دیگر، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان ، مواضع سربازان و خودروهای دشمن اسرائیلی را در شهر دیر سریان با سلاح‌های مناسب و گلوله‌های توپخانه هدف قرار دادند که تلفات و خساراتی برجای گذاشت.

حزب‌الله همچنین از سرنگون کردن یک پهپاد ارتش دشمن، از نوع «هرمز ۴۵۰-زیک» در حریم هوایی منطقه عیشیه، جبل الریحان، با موشک زمین به هوا خبر داد.

حزب الله همچنین اعلام کرد که درگیری‌های شدید با سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین با نیرویی از ارتش دشمن اسرائیلی در اطراف قلعه در شهرک شمع در جریان است و این درگیری ها همچنان ادامه دارد.

حزب‌الله اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی همزمان با درگیری‌ها، نیروهای دشمن را با موشک و گلوله‌های توپخانه هدف قرار داده‌اند.

رزمندگان مقاومت اسلامی همچنین یک خودروی نظامی اشغالگران را با موشک هدایت‌شونده در شهرک شمع هدف قرار داده اند که به طور مستقیم به هدف خورد.