حضور میدانی مردم و عملیات نیروهای مسلح، معادلات دشمن را برهم زده است

اکبر بهنامجو شامگاه سه شنبه در حاشیه راهپیمایی شبانه مردم قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جاری کشور اظهار کرد: نبرد جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جنگ تحمیلی رمضان، در دو عرصه سخت و نرم بهصورت همزمان در جریان است و ملت ایران با حضور پرشور خود در صحنه، جلوههایی کمنظیر از انسجام و آگاهی را به نمایش گذاشتهاند.
وی با تأکید بر نقشآفرینی مردم در مدیریت شرایط موجود افزود: حضور گسترده و هدفمند شهروندان در خیابانها، در کنار عملکرد دستگاههای اجرایی و خدماتی، صحنههایی را رقم زده که در تاریخ معاصر کمتر نمونهای برای آن میتوان یافت.
استاندار قم با اشاره به فعالیت بخشهای مختلف حاکمیتی بیان کرد: مسئولان نظام تحت هدایت رهبری انقلاب اسلامی، در حوزههای دیپلماسی و خدمترسانی، بر اساس برنامهریزیهای انجامشده در حال انجام وظایف خود هستند و تلاش دارند تا امور کشور بدون وقفه دنبال شود.
وی ادامه داد: در میدان نبرد نظامی نیز رزمندگان نیروهای مسلح با ایثار و آمادگی بالا، ضربات مؤثری به دشمن وارد کردهاند و برتری عملیاتی در این عرصه بهوضوح در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
بهنامجو با اشاره به ناکامی دشمن در تحقق اهداف خود تصریح کرد: دشمن در حوزه جنگ نرم نیز با واکنش قاطع و آگاهانه مردم مواجه شده و نتوانسته به اهداف خود دست یابد، از این رو با توسل به تهدید، شایعهپراکنی و جنگ روانی در تلاش است انسجام ملی را خدشهدار کند.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با هوشیاری و بصیرت، اینگونه توطئهها را خنثی کرده و اجازه نخواهند داد خللی در اتحاد میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح ایجاد شود.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در حوزه تأمین مایحتاج عمومی، هیچگونه کمبودی وجود ندارد و تمهیدات لازم برای مدیریت بازار اندیشیده شده است.
وی افزود: همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف و خرید متناسب با نیاز، نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ایفا کرده و این رفتار مسئولانه شایسته تقدیر است.
بهنامجو در پایان با قدردانی از همراهی مردم تأکید کرد: مدیریت موفق شرایط کنونی تا حد زیادی مرهون درک بالا و همکاری شهروندان است که با رفتار سنجیده خود، به حفظ آرامش و ثبات در جامعه کمک کردهاند.
قم- استاندار قم با اشاره به همافزایی مردم، مسئولان و نیروهای مسلح در شرایط جنگی، از برتری جمهوری اسلامی ایران در عرصه میدانی و ناکامی دشمن در جنگ نرم خبر داد.
