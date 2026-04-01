به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، بیش از ۱۵۰۰ تن کود ازته یارانه ای به استان تهران تخصیص داده شد.

علی محمدحسینی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: با توجه به فصل اوج مصرف کود ازته در فصل بهار برای کشت غلات و همچنین فرارسیدن کشت ذرت علوفه‌ای بهاره در استان، بیش از ۱۵۰۰ تن سهمیه کود اوره در سال جدید به استان تهران اختصاص یافت.

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ادامه افزود: تاکنون ۳۲۰ تن از سهمیه جدید توسط کارگزاران نهاده‌های کشاورزی استان خریداری شده که در حال حمل به سطح کارگزاری‌ها است.

وی در پایان تصریح کرد: تمام کارگزاران می‌توانند با واریز وجه نسبت به خرید سهمیه خود اقدام کنند و کشاورزان هم بدون دغدغه می‌توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به دریافت سهمیه کود سرک غلات و کود پایه کشت ذرت علوفه‌ای خود اقدام کنند.