به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی صبح چهارشنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان با اشاره به حضور مستمر تیم‌های بازرسی گفت: طبق دستور استاندار، گزارش‌های مردمی در کوتاه‌ترین زمان بررسی می‌شوند و در صورت مشاهده گران‌فروشی یا هرگونه تخلف، بازرسان همان روز در محل حاضر شده و مشکل را برطرف می‌کنند.

او افزود: نوروز امسال حجم مسافرت‌ها به روستاها افزایش قابل توجهی داشته است. برای مدیریت این شرایط، با هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و مدیران کل امور روستایی و شهری، تدابیر لازم برای توزیع ارزاق، تأمین آب و برق در مناطق روستایی اندیشیده شده و مشکلات احتمالی به حداقل رسیده است. تمرکز اصلی ستاد خدمات سفر استان بر گردشگری روستایی و ارائه خدمات هدفمند به مسافران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران در خصوص ابتکار جدید نوروز ۱۴۰۵ گفت: خدمات ستاد در قالب موکب ارائه می‌شود. کمپ‌های ثابت و سیار هلال‌احمر، نیروهای فراجا و نهادهای امنیتی در نقاط مختلف استان مستقر شده‌اند تا رفاه و امنیت گردشگران تضمین شود.

ایزدی با تأکید بر رعایت حقوق مردم بومی استان افزود: استفاده از تفرجگاه‌ها برای اهالی هر شهرستان رایگان و برای دیگر هم‌استانی‌ها با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود. سایر گردشگران نیز مطابق نرخ‌نامه مصوب وزارت میراث‌فرهنگی از خدمات بهره‌مند می‌شوند.

او همچنین به استقبال چشمگیر مسافران از مراکز اقامتی رسمی اشاره کرد و گفت: میانگین ضریب اشغال تخت‌ها بیش از ۸۳ درصد است و تمامی هتل‌های پنج‌ستاره استان ظرفیت کامل دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران در پایان درباره رزروهای کنسلی افزود: هیچ مرکز اقامتی حق دریافت خسارت برای لغو رزرو را ندارد و گردشگران می‌توانند بدون پرداخت هزینه نسبت به اصلاح یا بازپرداخت رزرو خود اقدام کنند.

ایزدی تأکید کرد هدف ستاد خدمات سفر ارائه تجربه‌ای ایمن، راحت و با کیفیت برای مسافران و همچنین رعایت حقوق مردم بومی است تا نوروز ۱۴۰۵ به فرصتی برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی مازندران تبدیل شود.