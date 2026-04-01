خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زهرا اسکندری: انقلاب یعنی یک دگرگونی همه‌جانبه در یک مجموعه بشری یا ملت یا فراتر از یک ملت، در یک نسل و در یک تمدن که معنای انقلاب را می‌سازد. گاهی اوقات می‌خواهند انقلاب را به معنای شورش، اغتشاش، بی‌نظمی و بی‌سامانی وانمود کنند اما این برداشتی‌ غلط از انقلاب است.

انقلاب زنده است و تنها راه سعادت است

در انقلاب اصل بر حرکت است. حرکتی هدف‌دار، سنجیده، پیوسته، خستگی‌ناپذیر و سرشار از ایمان و اخلاص. در انقلاب، به گفتن و نوشتن و تبیین اکتفا نمی‌شود، بلکه پیمودن و سنگربه‌سنگر پیش رفتن و خود را به هدف رساندن، اصل و محور قرار می‌گیرد.

رهبر شهید انقلاب درباره انقلاب اسلامی ایران فرموده‌اند: «ما ملت ایران انقلاب بسیار بزرگی کردیم. عظمت این انقلاب خیلی زیاد است و من قرص محکم به شما عرض می‌کنم. اغلب ماها هنوز نمی‌دانیم چه کار عظیمی انجام گرفته! با اینکه ما خیلی چیزها می‌دانیم. اما اغلب عظمت این انقلاب را هنوز نمی‌دانیم. این انقلاب یک چیز فوق العاده‌ای است، یک چیز عجیبی است. همه دنیای استکبار و طغیان و جاهلیت یک طرف و این یک طرف. چیز خیلی مهمی است. چیزی که در خودش این کفایت را می‌بیند که به مصاف تمام طغیان و کفر جهانی برود.»

دستاوردهای انقلاب اسلامی

بزرگترین کاری که نهضت اسلامی در ایران انجام داد، تلنگر زدن به ما ایرانی‌ها بود تا از خواب غفلت و بی‌تفاوتی و بی‌اعتنائی به آینده خارج شویم. ملتی که با ایمان صادقانه صحیح اسلامی حرکت بکند، هم از عزت برخوردار خواهد شد و هم کسی نمی‌تواند بر او چیزی را تحمیل کند و از راحتی، رفاه مادی برخوردار خواهد شد.

اهمیت و بُعد خارجی انقلاب کمتر از بُعد داخلی نیست. بُعد خارجی انقلاب این بود که ملت‌های مسلمان را قبل از اتحاد، با یکدیگر آشنا و نسبت به هم علاقه‌مند و دلسوز کند. استعمار سال‌های متمادی در میان کشورهای اسلامی کار کرد برای اینکه کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی را از یکدیگر جدا کند. در حال حاضر بعضی از سلاطین و روسای دست‌نشانده استعمار، فریاد ملت‌گرایی و قومیت‌گرایی را در دنیا سر می‌دهند که ادامه همان روش‌های استعمار و خط خطوط استعمار است، برای اینکه ملت‌ها را از یکدیگر جدا کنند.

آثار پیروزی ملت ایران در زورآزمایی قدرت‌های جهانی با آن، به جهان اسلام منحصر نماند. بلکه در کشورهای غیر مسلمان و در نظام‌هایی که قفس آهنین استبداد حزبی یا ستم قومی اجازه نداده بودند که مسلمانان آن‌ کشورها حتی مسلمانی خود را احساس کنند، نسیم هویت اسلامی وزیدن گرفت و ایمان‌های خفته به جوش آمد و گلبانگ مسلمانی، خواب اهریمنان را برآشفت. این پرچم در حال حاضر که به اهتزاز درآمده است، دنیا را بیدار کرده است.

در انقلاب اسلامی ایران یک بُعد جهانی و بین‌المللی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین ابعاد انقلاب است. این بُعد نشان می‌دهد که حرف ملت ایران و راه و هدف آنان برای باقی ملت‌ها و حداقل برای بعضی از ملت‌های عالم مورد قبول و مورد علاقه است. انقلاب اسلامی ایران بُرد زیادی داشت و هنوز دارد و در آینده نیز خواهد داشت. به دلیل اینکه این انقلاب ضد ابرقدرت‌های ظالم جهان است و همه آن‌ها را یکجا نفی می‌کند و ملت ایران به همه قدرت‌های مستکبر عالم نه می‌گوید.

نفی و اثبات در جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی یک نفی و اثبات به همراه خود دارد. استثمار، نفی سلطه‌پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله قدرت‌های سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت‌ قدرت‌های مسلط دنیا در کشور، نفی سکولاریسم اخلاقی و اباحیگری را به طور قاطع نفی می‌کند.

از سوی دیگری اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزش‌های اسلامی، دفاع از مظلومان جهان، تلاش برای دست پیدا کردن بر قله‌های دانش و فتح قله‌های دانش از مواردی است که جمهوری اسلامی ایران بر آن پافشاری می‌کند و به اثبات می‌رساند.

تحقق آزادی و اراده مردم

نظام اسلامی هرگز نخواسته است آزادی را که پرچم‌دار آن اسلام و قرآن است، از مدعیان دروغ‌گوی آزادی در نظام‌های غربی بیاموزد. جمهوری اسلامی ایران، آزادی فساد، بی‌بندوباری، آزادی دروغ، تزویر، فریب، آزادی ظلم، استثمار و تجاوز به حقوق ملت‌ها را که غرب پرچم‌دار و مرتکب آن بوده است، صریحا رد می‌کند. آزادی از نظر نظام اسلامی، آزادی است که اسلام به ملت‌ها می‌بخشد و آنان را به کوه استواری در برابر سلطه‌گران ظالم و غاصب تبدیل می‌کند. همانطور که درباره ملت ایران این اتفاق رخ داد.

آبادانی و سازندگی کشور

پس از پیروزی اسلام و تشکیل نظام مردمی و انقلاب جمهوری اسلامی، دشمنان خارجی به‌خوبی تشخیص دادند که این نظام انقلابی، با پشتوانه مردمی نیرومند خود و با اعتقاد راسخی که به نیروی ملی و مردمی خود دارد، خواهد توانست کشور را در جاده رشد و پیشرفت مادی قرار دهد و عقب‌ماندگی‌ها را با برنامه‌ریزی جبران نماید و دست بیگانگان سودجو را برای همیشه کوتاه کند، لذا از هر وسیله‌ای برای جلوگیری از این سازندگی استفاده کردند.

یکی از آنان جنگ و ویرانگری بود که بر مردم کشور تحمیل شد و موجب شد تا همت مردم و مسئولان، به جای سازندگی و پیشرفت علمی و عملی، صرف دفاع از تمامیت و استقلال کشور شود.

بعضی از رسانه‌های مغرض خارجی اصرار دارند تا وانمود کنند که پایبندی به اصول انقلاب، به معنای دوری از رفاه عمومی و علاج نکردن مشکلات طبقات ضعیف و مستمند است. اما در نظام اسلامی، رفع فقر و محرومیت در شمار هدف‌های طراز اول است.

وحدت کلمه، رمز پیروزی

وحدت کلمه، رمز پیروزی ملت ایران در مراحل مختلف بوده و امروزه نیز مهم‌ترین وسیله ملت برای مقابله با تحریک‌ها و توطئه‌ها است. ملت ایران، مدیران و گردانندگان کشور باید بر گرد اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مجتمع شوند و همه توان و نیروی خود را برای تحقق و حراست از آن متمرکز کنند، تا هیچ خواسته، شعار و انگیزه فردی، گروهی و قومی نتواند فرد یا جمعی را از تلاش برای آن اصول و رسیدن به هدف‌های نظام جمهوری اسلامی بازدارد.

حفظ غیرت انقلابی و دفاع از دستاوردهای انقلاب

در روز جمهوری اسلامی ایران و روزهایی که کشورمان در بحبوحه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار دارد، به سراغ سخن رهبر شهیدمان برویم که انقلاب اسلامی ایران را دستاوردی بزرگ تلقی کرده‌اند و فرمودند: «این انقلاب آسان به دست نیامده، خون دل‌ها خوردند، خون‌ها ریخته شد و کمک‌ها و فیوضات عظیم الهی شامل حال این مردم شد تا این دستاورد عظیم به دست آمد. این جور نیست که بنشینند مردم و بنشینیم ماها، نگاه کنیم کسانی ارزش‌های انقلاب را تاراج کنند، به آنها اهانت کنند، آنها را سبک بشمارند. نخیر، ارزش‌های انقلابی و دستاوردهای انقلاب و فضای اسلامی جامعه، ناموس همه آحاد مردم ما است. غیرتمندانه و با کمال قدرت از آن دفاع می‌کنیم و باید بکنیم.

نگذارید احساس غیرت انقلابی و تکلیف د مقابل انقلاب، در دل‌های شما آحاد مردم ضعیف بشود و فرو بنشیند، غیرت! مثل کسی که از خانواده خودش و از حرم خودش دفاع می‌کند، مثل کسی که از ناموس خود دفاع می‌کند، از انقلابتان همین جور دفاع کنید. از ارزش‌های انقلاب همین‌جور دفاع کنید. از دستاوردهای انقلاب همین‌جور دفاع کنید. مثل آن جوان شجاع و غیرتمندی که سینه سپر می‌کند و از خانه خود، از حریم خود، از خانواده خود، از موجودی خود دفاع می‌کند. یکایک شما زن و مرد از انقلابتان، از اسلامتان، از مسئولینتان، از دستاوردهایتان و از ایمان اسلامی‌تان دفاع کنید در مقابل کسانی که به آن هجوم می‌ورزند.»

منبع:

«انقلاب اسلامی» ره‌نامه پانزدهم/ انتشارات انقلاب اسلامی