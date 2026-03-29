خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: در پی شهادت جانسوز و مظلومانه آیتالله العظمی سید علی خامنهای رهبر شهید انقلاب اسلامی در حملات تروریستی ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجلس خبرگان رهبری با تشکیل اجلاسیه فوقالعاده و با وجود شرایط حاد جنگی و تهدیدات مستقیم دشمنان، آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای را به عنوان رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد.
آیتالله سید مجتبی خامنهای که از دیرباز در میان نیروهای انقلابی و حوزههای علمیه به عنوان شخصیتی برجسته در تقاطع علم، جهاد و سیاست شناخته میشود، با رأی قاطع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به این جایگاه والا منصوب شد.
بیعت مردم با رهبر جدید انقلاب
پس از اعلام نام آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، مردم شهرهای مختلف کشور با حضور در خیابانها و سردادن شعارهای «الله اکبر» و «لبیک یا خامنهای»، با رهبر جدید نظام بیعت کردند.در فضای مجازی نیز کاربران ایرانی با انتشار پیامهای متعدد، حمایت خود را از انتخاب مجلس خبرگان اعلام کردند.
امام جمعه سیریک: فرصتطلایی ابتدای معرفی رهبری، نباید به پاسخگویی منفعلانه تبدیل شود
امام جمعه شهرستان سیریک با اشاره به اهمیت مدیریت فضای رسانهای پس از انتخاب رهبر جدید انقلاب، بر ضرورت روایتسازی فعالانه به جای درگیری با شایعات و شبهات تأکید کرد و گفت: تکرار شبهه حتی برای رد آن، باعث تثبیت باورپذیری در ذهن مخاطب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبیین اصول علمی «دیبانکینگ» خنثیسازی دروغ بدون اشاعه اظهار داشت: در آستانه انتخاب و معرفی رهبر سوم انقلاب، طبیعتاً دشمن جنگ روایتها را فعال خواهد کرد و بازار شبههپراکنی و فیکنیوز داغ میشود. مهارت کلیدی در مواجهه با این شرایط، پرهیز از تکرار اصل شایعه است، چراکه پژوهشها نشان میدهد تکرار یک گزاره، حتی در قالب پاسخ و رد، آن را در حافظه ماندگار و باورپذیرتر میکند.
وی با اشاره به پروتکلهای علمی مقابله با اخبار نادرست، افزود: روش درست، «دیبانکینگ» یا همان خنثیسازی دروغ بدون دامن زدن به آن است. به جای اینکه ابتدا شایعه را بگوییم و بعد تکذیب کنیم، باید مستقیم سراغ گفتن حقیقت و روایتهای مثبت برویم. در شرایط فعلی، بهترین راهبرد این است که از فرصت طلایی ابتدای معرفی رهبر جدید برای روایتسازی فعالانه از شخصیت ایشان استفاده کنیم و اجازه ندهیم فضای رسانهای به پاسخگویی منفعلانه به گزارههای بیاساس معطوف شود.
ضرورت روایتسازی فعالانه به جای انفعال رسانهای
امام جمعه سیریک با تأکید بر اینکه در ساعات ابتدایی معرفی رهبر جدید انقلاب، هنوز قاببندی شخصیت ایشان به نحوی که غیرقابل تغییر باشد، شکل نگرفته است، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم تمام نیروی کنشگران رسانهای صرف پاسخگویی منفعلانه به شبهات و شایعات شود. این بزرگترین خسران است که فرصت طلایی روایتسازی و چارچوببندی مقام رهبری را به پاسخ دادن به گزارهها و انگارههای بیاساس از دست بدهیم. به جای ایستادن در موضعی تدافعی، باید به بازتولید و تکرار نقاط برجسته و اثرگذار زندگی رهبر آینده پرداخت و ایشان را با چهرهای شایسته به حق، آنگونه که واقعاً هست، به مردم معرفی کرد.
ویژگیهای منحصربهفرد رهبر جدید در شرایط جنگ ترکیبی
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، اضافه کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در میانه یک جنگ ترکیبی تمامعیار اعم از جنگ سیاسی، رسانهای، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی قرار دارد. راهبری کشور و رهبری نظام در این شرایط پیچیده، نیازمند وجود شخصیتی است که علاوه بر شأنیت علمی و فقاهت، تجربه لازم و اشراف کامل به جزئیات اداره کشور و مسائل داخلی و خارجی را داشته باشد. از مزیتهای منحصربهفرد آیت الله سید مجتبی خامنهای، سالها دستیاری و مشاورت در کنار رهبر شهید انقلاب است که ایشان را به یک تاریخ انقلاب جامع و کامل در تعامل با دولتهای مختلف تبدیل کرده است. این مزیت با موارد و مصادیقی که بخواهند از صفر شروع کنند، کاملاً متفاوت است.
مورد هجمه بودن از سوی دشمن ملاک حقانیت
حجتالاسلام سالاری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمنان انقلاب سالهاست با انواع و اقسام حملات رسانهای و تبلیغاتی، شخصیتهای برجسته نظام را هدف گرفتهاند، خاطرنشان کرد: یکی از ملاکهای حقانیت یک شخصیت تراز اول انقلابی، میزان هجمهای است که از سوی دشمن علیه او شکل میگیرد. اگر امروز شاهد هستیم که جبهه استکبار با تمام توان رسانهای خود، پیشدستانه و سازمانیافته به دنبال شبههپراکنی و تخریب شخصیت رهبر انقلاب است، این خود نشاندهنده آن است که ایشان در مسیر حق و صراط مستقیم گام برمیدارند و دشمن از تداوم این مسیر نگران و هراسان است.
وی ادامه داد: آیت الله سید مجتبی خامنهای، قبل از اینکه توسط خبرگان ملت به عنوان رهبری کشف شوند، مورد شدیدترین هجمههای رسانهای توسط معاندین و دشمنان بودند .
لزوم تبیین مبانی فکری ولایت فقیه
امام جمعه سیریک در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح مبانی فکری ولایت فقیه برای نسل جوان، گفت: باید با زبانی گویا و رسا برای مردم به ویژه جوانان تبیین کنیم که ولایت فقیه در نظام اسلامی، نهادی مبتنی بر شایستگیهای علمی، تقوا و عدالت است و هیچگاه جنبه موروثی و قبیلهای نداشته و ندارد. این نهاد مقدس ریشه در عمق فقه پویای شیعه دارد و الگویی بیبدیل برای اداره جامعه در عصر غیبت است که با تکیه بر عقلانیت، معنویت و عدالت، مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی را هموار ساخته است.
امام جمعه بندر خمیر: ولایت فقیه سلسلهای الهی و استمرار مسیر امامت است
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندر خمیر، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای و تبریک انتصاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، تأکید کرد: جایگاه ولایت فقیه جایگاهی انتصابی از سوی مردم یا اشخاص نیست، بلکه سلسلهای الهی است که از ولایت معصوم تا خلیفةالله فی الارض امتداد مییابد و انتخاب خبرگان، کشف شایستگیهای ولی فقیه جدید بود.
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مبانی نظری ولایت فقیه اظهار داشت: آنچه در کلام بزرگان و علما به عنوان یک محور قطعی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که جایگاه ولایت فقیه یک جایگاه انتصابی از سوی عوام یا بین اشخاص مختلف نیست، بلکه این جایگاه، سلسلهای الهی است که به ولایت امام معصوم و پس از آن به خدای رحمان منتهی میشود.
وی افزود: در عصر غیبت، ولی فقیه به عنوان جانشین و نماینده امام معصوم، شخصیتی است که شبیهترین فرد به وجود امام در او باید کشف شود. مجلس خبرگان رهبری نیز با رصد ویژگیها و برجستگیهای وجودی آیتالله سید مجتبی خامنهای، این شایستگی را در ایشان کشف و اظهار کردند و این انتصاب، نتیجه آن کشف الهی بود.
امام جمعه بندر خمیر با اشاره به پیشینه درخشان رهبر جدید انقلاب در طول عمر پربرکت انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آیتالله سید مجتبی خامنهای از همان ابتدای انقلاب، دوران دفاع مقدس و تا روز شهادت امام شهید، همواره به عنوان چهرهای فعال و اثرگذار حضور داشتند. فرماندهان دفاع مقدس نقل میکنند که ایشان با وجود سن کم، ذهنی جوال و روشن داشتند و به عنوان یک شخصیت استراتژیست در جلسات فرماندهان نظامی دعوت میشدند.
حجتالاسلام صالحی با اشاره به نقش مشاورتی آیتالله خامنهای در کنار رهبر شهید تصریح کرد: در تمام سالهای پس از دفاع مقدس، ایشان به عنوان مشاور امین در کنار امام شهید بودند. کلام ارزشمند رهبر شهید گواهی میدهد که مواضع، نگاه و مبانی ایشان نزدیکترین فرد به امام شهید بود. این همراهی عمیق و مستمر، نشان از ظرفیت و استعداد والای ایشان دارد.
شهرتگریزی را یکی از ویژگیهای برجسته امام امروز جامعه
وی شهرتگریزی را یکی از ویژگیهای برجسته امام امروز جامعه دانست و گفت: ایشان کسی بودند که برای خدا کار کردند و در پشت صحنه ماندند. این عزت امروز، حاصل یک عمر مجاهدت خاموش در کنار رهبر شهید و فرماندهان نظامی است. سردار سلامی عزیز نقل میکنند که در حوزههای مختلف نظامی و عملیاتی گاهی با آیتالله سید مجتبی خامنهای مشورت میکنند و این نشان از روشنبینی و اشراف ایشان بر مباحث مختلف به ویژه مسائل نظامی دارد.
امام جمعه بندر خمیر با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد رهبر جدید انقلاب بیان کرد: دوره جدید، دوره شکوفایی انقلاب اسلامی است. اکنون در شخصیت آیتالله سید مجتبی خامنهای هم قدرت و قوت جوانی جمع شده است، هم تجربه سالهای متمادی همراهی با رهبر شهید، هم ارتباط مستقیم با مردم و آگاهی از مشکلات، و هم فضل و علم و تقوا و عدالتی که علمای برجسته و صاحبان فن بر آن گواهی میدهند.
وی افزود: امیدواریم با همتی که در ایشان سراغ داریم، گام دوم انقلاب که در بیانیه امام شهید به آن اشاره شده بود، در دوره امام خامنهای عزیز محقق شود. ایشان در پیام ابتدایی خود بر استقامت در برابر ظالمان و متجاوزان در جنگ جاری تأکید کردند و در پیام نوروزی نیز با رویکرد همدلانه و نامگذاری سال، همدلی میان اصناف و گروههای مختلف را مورد توجه قرار دادند.
حجتالاسلام صالحی در پایان با اشاره به ضرورت استمرار مسیر مقاومت و همدلی ملی گفت: این دو محور یعنی همدلی در میان اقشار مختلف کشور و اعتقاد راسخ به باورهای انقلابی، انشالله به علمداری و پرچمداری امام خامنهای عزیز، این مسیر را به قلههای عالی نظام اسلامی و زمینهسازی برای ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) منتهی خواهد کرد و دل همه محرومان و مظلومان جهان را شاد خواهد نمود. آرزوی موفقیت و توفیق برای ملت عزیز و شریف ایران دارم.
رئیس تبلیغات اسلامی بندر خمیر: آیتالله سید مجتبی خامنهای از برجستهترین فقهای عصر امروز است
حجتالاسلام والمسلمین احمد غلامی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندر خمیر، با اشاره به جایگاه علمی والای آیتالله سید مجتبی خامنهای تأکید کرد: کرسی تدریس ایشان در حوزه علمیه قم از مهمترین و برجستهترین کرسیهای فقهی است و همه علما و اساتید بر اجتهاد و فقاهت ایشان اذعان دارند. افزون بر این، سالها حضور به عنوان مشاور عالی رهبر شهید، ایشان را به سرمایهای کمنظیر برای نظام تبدیل کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین احمد غلامی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندر خمیر، در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک انتصاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، به تبیین ابعاد علمی و مدیریتی ایشان پرداخت.
وی با تأکید بر جایگاه فقهی رهبر جدید انقلاب اظهار داشت: کرسی تدریس آیتالله سید مجتبی خامنهای در حوزه علمیه قم، بدون تردید از مهمترین و برجستهترین کرسیهای تدریس در این مرکز بزرگ علمی و دینی جهان تشیع به شمار میرود. سالها تدریس خارج فقه و اصول، ایشان را در زمره فقهای تراز اول حوزه قرار داده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندر خمیر افزود: همه علما، مراجع و اساتید برجسته حوزه علمیه قم بر اجتهاد و فقاهت ایشان اذعان دارند. این اجماع علمی که در میان صاحبنظران و فقهای عظام وجود دارد، نشاندهنده عمق و وسعت دانش فقهی ایشان و صلاحیت والای ایشان برای تصدی جایگاه رفیع ولایت فقیه است.
حجتالاسلام غلامی با اشاره به نقش کلیدی آیتالله خامنهای در سالهای همراهی با رهبر شهید تصریح کرد: ویژگی مهم دیگری که ایشان را برای این جایگاه ممتاز ساخته است، حضور مستمر و سالهای متمادی به عنوان مشاور عالی مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی علی خامنهای (ره) بود. در تمام سالهایی که رهبر شهید ما به عنوان قائد و رهبر انقلاب اسلامی در رأس نظام حضور داشتند، آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان یک مشاور امین و هوشمند در کنار ایشان حضور داشتند و در همه مباحث کلان کشور، نظرات راهگشای خود را ارائه میکردند.
وی ادامه داد: این تجربه گرانبها که حاصل سالها همراهی در عالیترین سطوح تصمیمگیری و مدیریت کشور است، سرمایهای عظیم و بیبدیل برای نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود. امروز رهبر جدید انقلاب با بهرهمندی از این تجربه ارزشمند، ضمن برخورداری از فقاهت و اجتهاد در بالاترین سطح، شناخت عمیق و همهجانبهای از مسائل راهبردی کشور، منطقه و جهان دارند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندر خمیر با بیان اینکه مردم ولایتمدار ایران اسلامی همواره پشتیبان نظام و رهبری بودهاند، خاطرنشان کرد: امت حزبالله و آحاد مردم شریف ایران اسلامی بار دیگر نشان دادند که در سختترین شرایط نیز با بصیرت و آگاهی، پشتیبان نظام اسلامی و ولایت فقیه هستند. بیعت گسترده مردم با رهبر جدید انقلاب، تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای امام راحل و شهدای گرانقدر بود.
حجتالاسلام غلامی در پایان با اشاره به ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و جایگاه رهبری در میان نسل جوان گفت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندر خمیر با تمام توان، در مسیر تبیین مبانی ولایت فقیه و معرفی شایستگیهای علمی، فقهی و مدیریتی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی گام برخواهد داشت و با همکاری سایر نهادهای فرهنگی، برنامههای متنوعی را در این زمینه تدارک خواهد دید. از همه مردم مؤمن و انقلابی بندر خمیر نیز انتظار میرود با حضور پرشور خود در عرصههای مختلف، بار دیگر اقتدار نظام اسلامی را به رخ جهانیان بکشند.
نظر شما