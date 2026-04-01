  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

پهپاد داریم عینهو سمینف!!

پهپاد داریم عینهو سمینف!!

علی علویان، نویسنده در یادداشتی به اقتدار سامانه‌های موشکی و پهبادی سپاه پاسدران در نابود کردن هواپیمای آواکس E_3 اشاره کرده است.

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، یادداشت مهمان، علی علویان، نویسنده: دنیا اگر می‌خواهد معنای نقطه‌زنی پهپادهای ایرانی را بفهمد فقط و فقط به این عکس نگاه کند. شکار یک هواپیمای آواکس E-3 توسط پهپادهای نقطه زن ایرانی در پایگاه الخرج عربستان.

نکته شگفت انگیز این شکار آنجاست که پهپاد ایرانی نه کابین خلبان را بلکه دقیقا «گنبد رادار» آن را هدف قرار داده و نقطه زنی کرده است. «گنبد رادار» مهمترین قسمت درAWACS E‑3 و بمنزله قلب و چشم این هواپیماست. این رادار فوق پیشرفته، فضا را در تمام جهات و فواصل بسیار دور اسکن می‌کند و قادر است هواپیماها، موشک‌ها، پهپادها و هر شیء پرنده بزرگ را در فاصله زیاد تشخیص دهد واطلاعات را به مرکز فرماندهی و دیگر هواپیماها ارسال کند.

حالا این هواپیمای ۷۰۰ میلیون دلاری با یک پهپاد نقطه زن ۲۰ هزار دلاری به این حال و روز در آمده است. درست مثل اینکه یک سرباز ایرانی با اسلحه سمینوف و شلیک تنها یک گلوله بی‌ارزش به وسط پیشانی یک فرمانده ارشد دشمن، آن را به قعر جهنم فرستاده باشد.
بنازم به غیرت و شجاعت و دلاوری نیروهای هوافضای سپاه و ارتش مقتدر ایران.

کد مطلب 6788772
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      11 8
      پاسخ
      عجب پهپاد های شگفت انگیزی داریم، دقیق، قدرتمند، نقطه زن.... کجایند گور به گورهایی که در باره موشکها و پهپادهای ما چرندیات می گقتند؟!!

    پربازدیدها

    پربحث‌ها