پهپاد داریم عینهو سمینف!!

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، یادداشت مهمان، علی علویان، نویسنده: دنیا اگر می‌خواهد معنای نقطه‌زنی پهپادهای ایرانی را بفهمد فقط و فقط به این عکس نگاه کند. شکار یک هواپیمای آواکس E-3 توسط پهپادهای نقطه زن ایرانی در پایگاه الخرج عربستان.

نکته شگفت انگیز این شکار آنجاست که پهپاد ایرانی نه کابین خلبان را بلکه دقیقا «گنبد رادار» آن را هدف قرار داده و نقطه زنی کرده است. «گنبد رادار» مهمترین قسمت درAWACS E‑3 و بمنزله قلب و چشم این هواپیماست. این رادار فوق پیشرفته، فضا را در تمام جهات و فواصل بسیار دور اسکن می‌کند و قادر است هواپیماها، موشک‌ها، پهپادها و هر شیء پرنده بزرگ را در فاصله زیاد تشخیص دهد واطلاعات را به مرکز فرماندهی و دیگر هواپیماها ارسال کند.

حالا این هواپیمای ۷۰۰ میلیون دلاری با یک پهپاد نقطه زن ۲۰ هزار دلاری به این حال و روز در آمده است. درست مثل اینکه یک سرباز ایرانی با اسلحه سمینوف و شلیک تنها یک گلوله بی‌ارزش به وسط پیشانی یک فرمانده ارشد دشمن، آن را به قعر جهنم فرستاده باشد.

بنازم به غیرت و شجاعت و دلاوری نیروهای هوافضای سپاه و ارتش مقتدر ایران.