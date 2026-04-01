به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: قلب و مرکز سرزمین‌های اشغالی فلسطین در ادامه موج هشتاد و نهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک " یا حیدر کرار" و هدیه به دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری و همه دولت مردان و کسانی که در وزارتخانه های مختلف این روزها کمک های شایان ذکری به مردم می کنند، با بارش موشک های سنگین و نقطه زن قیام، عماد و موشک های چندکلاهکه قدر به لرزه درآمدند.

عملیات موشک به موشک سپاه خیمه آتش را از «رامات گات» تا «حولون»، «پالماخیم» و «بنی براک» در شرق تل آویو ایجاد و زندگی آژیر به آژیری ساکنان صهیونیستی را تشدید کرد.

گیر افتادن صهیونیست‌ها در خیابان ها در مسیر هجوم سراسری به پناهگاهها و درگیری آنان برای ورود به پناهگاه‌ها و توقف طولانی در دخمه‌های زیرزمینی، بزرگترین عیدی نتانیاهو و ترامپ جنایتکار به شهروندان اسرائیلی در شب عید پسح یهودی است

عملیات موشک به موشکی و پهپادی علیه مواضع شمال تا جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین ادامه دارد و ذخایر دست نخورده تسلیحاتی سپاه برای روزهای و ماه‌های آتی به مرور باز خواهند شد

پناهگاه‌هایتان را آماده کنید