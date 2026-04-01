جباری:۹۰ درصد موزه مشگین شهر تکمیل شده است

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، ساماندهی روستاهای دارای ظرفیت گردشگری را یکی از اولویت‌های اساسی دانست و اظهار کرد: متأسفانه رویکرد فعلی در حفاظت و اجرای طرح‌های هادی در روستاها مناسب نیست و روستاها هویت خود را از دست داده‌اند. به عنوان مثال روستای پیرازمیان که می‌تواند قطب تپنده شهرستان باشد، از نظر بافتی هویت خود را از دست داده است در حالی که ظرفیت بالایی برای گردشگری دارد.

ضرورت نصب تابلوهای استاندارد و تشکیل کمیته زیرساخت

وی با تأکید بر ضرورت نصب تابلوهای استاندارد در سطح استان افزود: طرح جامع نصب تابلوهای راهنمای مسیر برای محورهای مختلف از سرچم تا پارس‌آباد و اهر به مشگین‌شهر باید اجرایی شود و کمیته زیرساخت روستاهای گردشگر هرچه سریعتر تشکیل یابد.

موییل در آستانه حذف از ثبت جهانی؟

مدیرکل میراث فرهنگی استان در خصوص روستای موییل هشدار داد و گفت: اگر می‌خواهیم روستای موییل ثبت جهانی شود باید استانداردهای لازم را فراهم کنیم. راه‌های دسترسی، طرح هادی و سایر زیرساخت‌های این روستا باید بهسازی شود. در غیر این صورت و با توجه به کم‌کاری برخی دستگاه‌ها، موییل از ثبت جهانی بازخواهد ماند و از قافله عقب خواهیم ماند.

از جایگاه ۵۰ مکان برتر تا جمع ۱۰ استان برتر

وی افزود: هر گردشگری که از اماکن تاریخی مانند بقعه شیخ حیدر بازدید کرده رضایت کامل داشته و این در حالی است که سال‌های پیش در این حوزه بالغ بر ۱۲ هزار بازدید داشتیم و اماکن تاریخی استان نظیر بقعه شیخ صفی‌الدین جزو ۵۰ مکان برتر کشور بود اما اکنون در جمع ۱۰ استان برتر قرار داریم که شرایط جنگی در برخی مناطق کشور نیز یکی از علل افزایش گردشگری در استان ما بوده است.

مؤلفه‌های شهر گردشگری از زبان جباری

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به مؤلفه‌های یک شهر گردشگری گفت: وجود مراکز درمانی، مبلمان و معماری شهری از ویژگی‌های مهم است که در این زمینه شهرداری و شورای شهر باید ورود جدی داشته باشند. اگر به دنبال کار ماندگار برای آینده‌گان هستیم، باید طرح تفصیلی گردشگری‌محور و میراث‌محور برای شهرستان مشگین‌شهر تهیه کنیم. همچنین آموزش فرهنگ میزبانی، توسعه رستوران‌ها و مراکز خرید استاندارد و رونق هتل‌ها به ویژه هتل‌های پنج ستاره برای مخاطبان خاص در اولویت قرار گیرد.

تأکید بر تشکیل اتاق فکر و تغییر رویکرد در آب‌درمانی

جباری بر تشکیل هسته یا اتاق فکر متشکل از کارشناسان، فعالان عرصه فرهنگ و میراث فرهنگی تأکید کرد و افزود: رویکرد در حوزه آب‌درمانی در شهرستان باید تغییر کند چرا که به سمت استفاده از طب سنتی و آب‌درمانی متناسب با گردشگری سلامت می‌رویم.