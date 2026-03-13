بدری: روز قدس؛ نماد بیداری امت در برابر استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر دوشنبه در مراسم روز قدس در اردبیل، اظهار کرد: این روز نماد دفاع از فلسطین و میراث ماندگار امام راحل است که ملت ایران با گرامیداشت آن، همدردی خود را با مردم مظلوم فلسطین ابراز می‌دارد.

وی افزود: روز قدس مظهر همبستگی امت اسلامی و آزادیخواهان جهان در برابر استکبار است و بیداری ملت‌های مسلمان را به نمایش می‌گذارد.

نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، این روز را نماد مبارزه با ظلم و احقاق حقوق مردم فلسطین دانست و هشدار داد: اگر ملت‌های منطقه هوشیار نباشند، رژیم صهیونیستی به جنایات خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به ۸۰ سال جنایت این رژیم، به کشتار اخیر در غزه، لبنان و کرانه باختری اشاره کرد و سکوت نهادهای بین‌المللی را محکوم و آن را مایه شرمساری خواند.

بدری در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ رمضان و توطئه‌های دشمنان علیه ایران اشاره کرد و گفت: دشمن با سه مرحله توطئه شامل تجزیه ایران، تضعیف کشور و ترور رهبر انقلاب، قصد ضربه زدن به ایران را داشت که با شکست مواجه شد.

وی تأکید کرد: حضور مردم، مدیریت هوشمندانه نیروهای مسلح و تحول اقتصادی، عوامل پیروزی در این جنگ هستند و در پایان خاطرنشان کرد: ترامپ و اسرائیل در این نبرد شکست خواهند خورد و ایران با رهبری حکیمانه به قله‌های پیشرفت و عزت دست خواهد یافت.