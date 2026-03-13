آیت الله عاملی: توحید و اقتدار؛ میراث رهبر شهید برای نسل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبههای این هفته نماز جمعه اردبیل که با حضور پرشور مردم دارالارشاد اردبیل در مصلی این شهر برگزار شد اظهار کرد: حضرت امام خامنهای جامع فضائل بسیار بزرگ بود و اجتماع این همه فضیلت در یک انسان بسیار نادر است. یک فضیلت بزرگ آن رهبر شهید، توحید و توکل بر خدا و داشتن نفس مطمئنه بود. ایشان "وقورا عند الهزاهز" بود و سختترین بحرانها در دل ایشان بحران درست نمیکرد. دنیا علیه ایشان جمع میشد اما ایشان مصداق آیه "حسبنا الله و نعم الوکیل" بود. این نتیجه توحید بود.
وی افزود: نسل جدید و کل ملت باید به این اوصاف اقتدا کنند. ادبیات مقام معظم رهبری تماماً ادبیات اقتدار بود و یک ذره ترس و انفعال در آن نبود. دشمن در حسرت ماند که از ایشان انفعال ببیند.
نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه اردبیل گفت: ما اقدام سریع خبرگان را در انتخاب رهبر جدید جداً تحسین میکنیم. ترامپ با بیحیایی میگفت من برای ایران رهبر تعیین میکنم، اما خدا را شاکریم که زعامت کشور باز در دست سلاله پاک پیامبر(ص) تثبیت شد. اولین پیام رهبر جدید آن قدر حساب شده و جامع بود که از شوق گریستم و به سجده شکر افتادم. ادبیات اولین پیام ایشان چنان بود که انگار مقام معظم رهبری زنده شده و خطبه میخوانند. اسرائیل اعلام کرد اگر میدانستیم با ترور رهبر ایران، جابجایی رهبری به این آسانی و بدون مشکل برگزار میشود، به هیچ وجه دست به ترور نمیزدیم. اولین پیام ایشان نشان داد که روش و منش ایشان تا آخر، دقیقاً روش مقام معظم رهبری خواهد بود.
آیت الله عاملی ادامه داد: در این باب دو خطر ما را تهدید میکند: اول تهدید دشمن به ترور ایشان است. اسرائیل لیست ترور درست کرده و هیچ نهاد بینالمللی حرفی نمیزند. این تبعیض مشمئزکننده نشان میدهد مسلمانها برای مدعیان دروغین حقوق بشر هیچ ارزشی ندارند. دوم ترور شخصیتی ایشان است که باید مواظب باشیم و با کمال قدرت از رهبر خود دفاع کنیم. آنها در جنگ نظامی شکست خوردند و حالا سراغ جنگ روحی و روانی خواهند رفت.
وی افزود: از نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش با تمام وجود تشکر میکنیم که ایران را سربلند کردند و برای ایران تاریخ بسیار فاخر نوشتند. یک ابرقدرت زیر پای شما له شد و تمام هیبت آمریکا شکست. از حضور شبانه ملت در خیابانها هرچه تشکر کنیم کم است؛ انگار یک انقلاب جدید راه افتاده و تمام توطئهها را خنثی کرد.
امام جمعه اردبیل گفت: با خانواده معظم شهدا غمگسار هستیم. ما باید بغض خود را در سینه نگه داریم و انتقام رهبر شهید خود را از صهیونیستها بگیریم. کمترین انتقام ما این خواهد بود: اول آمریکاییها باید منطقه غرب آسیا را ترک کنند و هیچ پایگاهی نداشته باشند. ما خاورمیانه جدید بدون آمریکا را تشکیل میدهیم. دوم هیچ کشور مسلمانی نباید از اسرائیل بترسد. سوم هزینه جنگ و ترور باید برای اسرائیل بسیار بالا برود تا سایه جنگ برای همیشه از سر ایران کنار برود. تا صلح برقرار نشده، باید شب و روز اسرائیل شخم زده شود. ما از فرماندهان نظامی میخواهیم فرصت را از دست ندهند،هر چه سلاح و بمب دارید، همه را بر سر اسرائیل بریزید، به کشورهای عربی هم میگوییم اسرائیل آینده شومی برای شما تدارک دیده است. یهودیها کتابی دارند به نام "العود الی مکه" و صهیونیستها میگویند بعد از ایران نوبت ترکیه، مصر و عربستان است. چهارم، بستن تنگه هرمز نشان داد اقتصاد دنیا دست ماست. از امروز ورق برگشته و تمام تحریمها باید برداشته شود.
امام جمعه اردبیل ادامه داد: از حضور پرشور ملت در راهپیمایی روز قدس تشکر میکنم،امسال اجتماع روز قدس ویژه بود و از تمام دستاندرکاران مراسم شبهای قدر تشکر میکنم.
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