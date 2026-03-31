جهش ۲۸ درصدی حضور گردشگران در شهرستان مشگین شهر

جعفر فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با گذشت نخستین دهه از تعطیلات نوروزی، آمارهای رسمی حکایت از استقبال چشمگیر مسافران از جاذبههای تاریخی و طبیعی شهرستان مشگینشهر دارد؛ بهطوری که شاخص ورودی گردشگران نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۸ درصدی را تجربه کرده است.
وی افزود: موج ورود گردشگران به این شهرستان از نخستین روزهای فروردینماه آغاز شده و طبق پایشهای صورت گرفته، تاکنون میزبان جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار نفر از اقصا نقاط کشور بودهایم که این رقم نشاندهنده اقبال فزاینده هموطنان به جاذبههای دامنههای سبلان است.
افزایش چشمگیر تردد خودرویی و ضریب اشغال اقامتگاهها
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشگینشهر با اشاره به دادههای آماری ترددشمارها، افزود: از ابتدای فروردین تا پایان روز دهم، نزدیک به ۱۲۴ هزار تردد خودرویی در محورهای ورودی شهرستان به ثبت رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، رشدی ۱۳ درصدی را نشان میدهد. این حجم از تردد، پویایی چرخه گردشگری در منطقه را تایید میکند.
فرامرزی در خصوص وضعیت اسکان مسافران تصریح کرد: میانگین ضریب اشتغال مراکز اقامتی رسمی شهرستان در این ایام حدود ۴۰ درصد برآورد شده است؛ هرچند در پیک سفرها یعنی در روزهای سوم و چهارم فروردین، این رقم به بیش از ۶۴ درصد نیز افزایش یافت که نشاندهنده ظرفیت بالای پذیرش و توزیع مناسب مسافران در واحدهای مختلف است.
آمادگی کامل زیرساختهای پذیرایی و تاریخی
وی با تاکید بر نظارت مستمر بر ارائه خدمات، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۵ واحد فعال شامل مجموعههای گردشگری، مراکز اقامتی و واحدهای پذیرایی بینراهی به همراه ۳ محوطه و بنای مهم تاریخی، بهصورت شایسته آماده میزبانی و ارائه خدمات به مسافران هستند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشگینشهر در پایان خاطرنشان کرد: تلاش تمامی دستاندرکاران ستاد خدمات سفر شهرستان بر این است که با حفظ کیفیت خدمات و ارتقای ایمنی سفر، خاطرهای ماندگار از سفر به مشگینشهر در ذهن گردشگران نقش ببندد تا این شهرستان همچنان به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری در شمال غرب کشور پیشتاز بماند.
