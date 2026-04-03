بخشی: توزیع ۳۰ تن آرد مازاد در مشگین شهر

مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد : با هدف ارائه خدمات مطلوب و تامین آرد و نان مورد نیاز شهروندان و مسافران ۳۰ تن آرد مازاد بر سهمیه شهرستان در بین نانواییها توزیع شد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی توسط دشمن و شرایط حاکم برکشور و ورود مسافران از دیگر شهرهای کشور و افزایش جمعیت سیار از بعد خانوار شهری و روستایی و تلاش مستمر ارکان دولت در سطح استان و شهرستان و ارائه خدمات اداری در بخشهای مختلف خاطر نشان کرد: به فضل الهی مشکل خاصی در تامین کالاهای اساسی وجود نداشته و با پیگیری های به عمل و برآوردهای انجام یافته ۳۰ تن آرد مازاد بر سهمیه شهرستان در سه روز گذشته توزیع شده است .

فرماندارشهرستان مشگین شهر همچنین تصریح کرد:در شرایط کنونی دولت نیز با هماهنگی با دیگر قوای کشور بازدیدها و بازرسی های روزانه بر بازار را به صورت مستمرانجام می دهند و با گران فروشان و متخلفان بازار با هماهنگی دستگاه قضایی برخورد مقتضی انجام می شود.