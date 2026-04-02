صفری: ترور علمی درسکوت جهانی؛تجاوز به دانشگاه،تجاوز به آینده بشریت است

جواد صفری در گفتوگو با خبرنگار مهر، حملات اخیر به مراکز علمی را محکوم کرد و آنرا فراتر از یک تجاوز نظامی، ترور علمی و نسلکشی معرفتی خواند و اظهار کرد: دانشگاهها نماد عقلانیت و آیندهسازی در هر تمدنی هستند و هدف قرار گرفتن آنها نشاندهنده دشمنی عمیق با علم و توسعه است.
وی با اشاره به پیامدهای فاجعهبار این حملات، در کوتاهمدت به تعطیلی چرخه آموزش و پژوهش، تلفات انسانی و مهاجرت اجباری اساتید و دانشجویان اشاره کرد که منجر به ایجاد شوک نهادی میشود و پیامد بلندمدت را شکستن پشت علمی ملت دانست و هشدار داد که حذف یا پراکندهشدن یک نسل از دانشمندان، کشور را برای دههها در عرصه توسعه و استقلال سیاسی دچار عقبماندگی میکند.
سکوت نهادهای بینالمللی؛ دوگانگی در عمل
این استاد دانشگاه با اشاره به دوگانگی موجود، تأکید کرد که با وجود مصونیت مراکز آموزشی در قوانین بینالمللی مانند کنوانسیون ژنو و اساسنامه یونسکو، در عمل شاهد سکوت یا انفعال نهادهای مدعی حقوق بشر هستیم. وی در عین حال بر موضع فعال جامعه دانشگاهی ایران در محکومیت این جنایات و آمادگی برای همکاریهای بشردوستانه تأکید کرد.
وی برای مقابله با این تهدیدات، سه راهکار ارائه داد: نخست، فعالسازی دیپلماسی علمی و تشکیل شبکهای از همبستگی جهانی در میان دانشگاهیان. دوم، تقویت ساختارهای امنیت نرم و تابآوری در دانشگاهها برای حفظ سرمایههای علمی در بحران. سوم، اتکا به جوانان مستعد کشور برای اثبات اینکه تجاوز نمیتواند اراده ملت را برای پیشرفت علمی متوقف کند.
ضرورت راهبردی، دفاع از آینده بشریت
این جامعهشناس در پایان با تأکید بر اینکه محکومیت این تجاوزات یک ضرورت راهبردی است، خاطرنشان کرد: دانشگاه نماد آینده است و حمله به آن، حمله به آینده بشریت محسوب میشود. وی خواستار شکسته شدن سکوت وجدانهای علمی در جهان و انجام اقدامات عملی برای حفاظت از سنگرهای علم و دانش شد.
نظر شما