معاون استاندار یزد: اصناف در تقویت امنیت روانی جامعه نقش مؤثری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در نشستی صمیمی، با جمعی از صاحبان کافیشاپها و اغذیهفروشان یزد با تأکید بر نقش مؤثر فعالان صنفی در حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه اظهار داشت: روند زندگی روزمره مردم باید با رضایتمندی همراه باشد و هدف از این نشست، شنیدن دغدغههای شما و تلاش برای مدیریت صحیح و مشترک وضعیت صنفی و اجتماعی متناسب با شرایط جدید است.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: ما در یک جنگ ترکیبی قرار داریم که اثرات آن نهتنها در حوزه نظامی، بلکه در تمامی عرصههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل مشاهده است. صنف شما نیز از این شرایط آسیب دیده و باید با درک متقابل، این آسیبها را به حداقل برسانیم. لازمه این مهم، همکاری و همدلی است؛ چرا که همه ما اعضای یک خانوادهایم.
معاون استاندار یزد ضمن تأکید بر وظیفه دولت در تأمین امنیت خاطرنشان کرد: ما متولی تأمین امنیت هستیم؛ هم امنیت سخت، هم امنیت روانی و اقتصادی جامعه. همچنین تأمین امنیت سرمایهگذاری را یکی از وظایف مهم دستگاه حاکمیتی میدانیم. فعالیت آرام، قانونمند و منظم کسبوکار شما پیام روشنی از پایداری و آرامش به جامعه مخابره میکند و در تقویت امنیت روانی مردم مؤثر است.
در پایان این نشست، دهستانی بر تداوم تعامل و همکاری نزدیک با فعالان صنوف مختلف تأکید کرد و گفت: هدف ما اتخاذ تصمیمهای مدیریتی با محوریت حفظ آرامش جامعه، تقویت کسبوکارها و افزایش رضایت مردم است.
نظر شما