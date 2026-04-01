فتح زاده:ظرفیت بالای آذربایجان شرقی در تامین منابع مالی و اقلام معیشتی

به گزارش خبرنگار مهر،حیدر فتح زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت زودتر از موعد حقوق فروردین ماه کارمندان در این شرایط افزود : طبق ماه گذشته تصمیم بر این است حقوق ۶۹۰۰ نفر از کارمندان دولت قبل از بیستم این ماه پرداخت شود و خوشبختانه استان آذربایجان شرقی در شرایط حساس جنگی در تامین منابع مالی و معیشت ظرفیت بالایی دارد.

وی افزود:استان آذربایجان شرقی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ما آمادگی داریم چه در سطح استانی و چه در سطح ملی پروژه های در حال اجرا و در دست اقدام را تکمیل و تداوم بخشیم.

وی در پایان از همه مدیران ارشد استان ، جهاد کشاورزی و همه دستگاه های ذیربط که در تامین معیشت و کالاهای اساسی مردم در شبانه روز تلاش می کنند تشکر و قدردانی کرد.