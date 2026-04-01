  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

فتح زاده:ظرفیت بالای آذربایجان شرقی در تامین منابع مالی و اقلام معیشتی

تبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت : ما آمادگی داریم چه در سطح استانی و چه در سطح ملی تمامی پروژه ها را همچنان بدون وقفه اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر،حیدر فتح زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت زودتر از موعد حقوق فروردین ماه کارمندان در این شرایط افزود : طبق ماه گذشته تصمیم بر این است حقوق ۶۹۰۰ نفر از کارمندان دولت قبل از بیستم این ماه پرداخت شود و خوشبختانه استان آذربایجان شرقی در شرایط حساس جنگی در تامین منابع مالی و معیشت ظرفیت بالایی دارد.
وی افزود:استان آذربایجان شرقی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ما آمادگی داریم چه در سطح استانی و چه در سطح ملی پروژه های در حال اجرا و در دست اقدام را تکمیل و تداوم بخشیم.
وی در پایان از همه مدیران ارشد استان ، جهاد کشاورزی و همه دستگاه های ذیربط که در تامین معیشت و کالاهای اساسی مردم در شبانه روز تلاش می کنند تشکر و قدردانی کرد.
کد مطلب 6788800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

