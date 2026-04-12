به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده، ظهر یکشنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال جدید با اشاره به کارنامه بودجه‌ای استان در سال ۱۴۰۴، با بیان اینکه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در آغاز سال گذشته به رقم ۵۳.۹ هزار میلیارد ریال رسید، این رشد ۳۵ درصدی را نشانه‌ای از عزم جدی برای اتمام پروژه‌های کلان دانست.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر و مدیریت هوشمند نقدینگی، نه‌تنها تخصیص اعتبارات نسبت به سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته، بلکه با استفاده از ظرفیت‌های نوین مالی مانند اوراق مرابحه، توانستیم تخصیص بودجه‌های عمرانی را به بیش از ۵۰ درصد برسانیم تا چرخ توسعه استان با شتاب بیشتری بچرخد.

تامین مطالبات بازنشستگان، اولویت کلیدی آذربایجان شرقی

فتح‌زاده در ادامه ضمن تشریح ابعاد بودجه هزینه‌ای استان، از موفقیت در پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مطالبات کارکنان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای که میان ۲۱ دستگاه اجرایی توزیع شده است، خاطرنشان کرد: با مدیریت دقیق منابع تکمیلی، توانستیم پاداش پایان خدمت ۲۳۰ نفر از بازنشستگان سال ۱۴۰۳ و مانده مرخصی تا آخر دی‌ماه بازنشستگان سال ۱۴۰۴ را به‌طور کامل تامین کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی همچنین برقراری تعادل میان معیشت کارکنان و هزینه‌های عملیاتی دستگاه‌ها را از موفقیت‌های سال گذشته برشمرد و از تخصیص پاداش یک‌ماهه به کلیه کارکنان مشمول بودجه استانی در پایان سال خبر داد.