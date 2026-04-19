به گزارش خبرنگار مهر، حیدر فتح‌زاده صبح یکشنبه در جلسه بررسی و جبران خسارات واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده از جنگ رمضان در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: لازم است از ظرفیت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مربوطه برای ارزیابی و برآورد فوری میزان خسارات‌های واحدهای صنعتی استفاده شود.

وی بر ضرورت تعریف شیوه‌های تامین منابع مالی برای جبران خسارت‌های واحدهای صنعتی تاکید و تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه باید با اجماع نظر برای ترمیم هر واحد صنعتی بزرگ آسیب‌دیده نسخه واحدی داشته باشند.

فتح‌زاده افزود: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی هرگونه پیشنهاد و مجوزی که می‌تواند مسائل واحدهای صنعتی را حل کند، مطرح کنند تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز پیگیری‌های لازم را جهت اخذ مصوبات و مجوزهای مربوطه انجام دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به میزان بالای خسارات وارده به واحدهای صنعتی استان، ابراز داشت: لازم است در ارزیابی و برآورد دقیق خسارت‌ها وحدت رویه لحاظ و روش‌های حمایتی ابداعی از آسیب دیدگان به کار برده شود.

طبق گزارش صابر پرنیان، مدیرکل صمت استان، در جریان این حملات، ۱۶۵ واحد تولیدی و صنعتی استان به میزان حدود ۱۶ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان خسارت دیدند. به میزان حدود ۳۲ میلیارد تومان نیز به تاسیسات شهرک‌های صنعتی استان خسارت وارد شده است.

بر اساس گزارشات اعلامی در کنار بخش صنعت، حدود ۱۱۰۰ واحد تجاری نیز در سطح استان آسیب دیده‌اند که ارزیابی آن‌ها توسط بنیاد مسکن و صمت شهرستان‌ها انجام شده و نصب شیشه و درب و پنجره برای بسیاری از آن‌ها (۱۶۴۵ واحد تجاری و مسکونی) به اتمام رسیده است.

گفتنی است کارشناسان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان صمت آذربایجان شرقی در حال نهایی کردن پرونده‌های ارزیابی خسارت برای این واحدها هستند. به دلیل تنوع آسیب‌ها (از شکستگی شیشه‌ها و نمای ساختمان تا آسیب به تجهیزات حساس تولیدی)، برآورد دقیق ریالی به صورت مورد به مورد در حال انجام است.