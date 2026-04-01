چین سنگین ترین پهپاد باری دنیا را به پرواز درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این هواپیمای بی سرنشین ظرفیت حمل بالا را با قابلیت عملکرد در باند کوتاه ترکیب می کند و عملیات لجستیکی در مناطق دور افتاده، مرتفع و جزیره ای را هدف قرار می دهد.

هواپیمای CY8 که به تازگی آزمایش شده، ظرفیت حمل بار زیاد را با عملکرد در باند کوتاه ترکیب می کند که نشاندهنده گذر به سیستم های تامین هوایی انعطاف پذیر و مناسب برای انواع سطوح است.

این هواپیمای بی سرنشین نخستین پرواز خود را در ژنگژو واقع در ایالت هنان انجام داد و به مدت ۳۰ دقیقه د رآسمان پرواز کرد.

طبق اطلاعات شبکه تلویزیونی سی سی تی وی ، مهندسان از این پرواز برای احراز وضعیت سیستم های کلیدی روی پهپاد از جمله سیستم های هوانوردی، پیش رانش و کنترل هوشمند پرواز استفاده کردند.

این هواپیما به دلیل اندازه و قابلیت حمل بار خود برجسته شده است به طوریکه وزن آن هنگام بلند شدن از زمین به حداکثر هفت تن می رسد. این پهپاد به تنهایی ۳.۵ تن وزن دارد و می توان معادل همین وزن بار را نیز حمل کند.

طول این پهپاد ۱۷ متر و پهنای باند آن ۲۵ متر است.

کای هانگ کینگ مدیر شرکت Beijing Northern Changying UAV Technology در این باره می گوید: این پهپاد باری قابلیت سازگاری زیادی با محیط خود دارد و از موتورهای دوقلوی توربو پراپ استفاده می کند و همچنین می تواند در باندهای پرواز ساده درمناطق مرتفع به سادگی از روی زمین بلند شود و فرود بیاید.

این پهپاد برای پشتیبانی از فعالیت های شهری و نظامی ساخته شده است. پهپاد می تواند به سرعت تنظیمات خود را تغییر دهد و به همین دلیل برای طیف وسیعی از ماموریت ها مناسب است.