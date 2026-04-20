شارژ پهپاد در حال پرواز با اشعه مایکروویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این تنظیمات به یک ساطع کننده موبایل متکی است که انرژی را به طور مستقیم به آنتن هایی که پشت پهپاد تعبیه شده، منتقل می کنند. به این ترتیب انتقال مداوم انرژی بدون اتصال فیزیکی انجام می شود.

نکته مهم آنکه آزمایش انتقال انرژی حتی هنگامیکه هم پهپاد و هم واحد زمینی در حال حرکت بودند، تثبیت شده بود و همین امر نشان دهنده گامی فراتر از نمایش های استاتیک است.

تحلیلگران این کانسپت را با یک ناو هواپیمابر زمینی مقایسه کرده اند که یک وسیله نقلیه زرهی می تواند به عنوان پلتفرم پرتاب و همچنین هاب انرژی عمل کند و از عملیات پهپادها به شیوه‌ای مشابه با نحوه پشتیبانی ناوهای هواپیمابر در دریا، پشتیبانی کند.

کانسپت مذکور می تواند مدت زمانی که پهپادها در هوا پرواز می کنند را به میزان قابل توجهی بیفزاید و به این ترتیب از عملیات های نظارت و حمله مداوم بدون نیاز به فرود جنگ افزار پشتیبانی کند.

پژوهشگران دانشگاه زیدیان(Xidian University) این تحقیق را انجام داده اند که نتایج آن در ژورنالAeronautical Science & Technology منتشر شده است.

طی آزمایش ها یک وسیله نقلیه که سیستم مذکور روی آن سوار شده پهپادهایی با بال های ثابت را به مدت ۳.۱ ساعت در حالت پرواز در ارتفاع ۴۹ فوتی حفظ کرد. این امر نشان دهنده ثبات انتقال انرژی در شرایط واقعی را نشان می دهد.

به گفته محققان یکی از چالش های فنی اصلی این روند همراستا نگه داشتن ساطع کننده امواج ماکروویو با پهپاد به طور دقیق در زمان حرکت ابزار بود. آنها با ترکیب کردن مکان یابی جی پی اس، یک مکانیسم ردیابی واقعی و سیستم های کنترل پرواز برای اصلاح جهت اشعه این چالش را برطرف کردند. این هماهنگی سبب شد انتقال انرژی با وجود حرکت و تغییر محیطی ثابت بماند.