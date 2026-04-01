۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

تأکید بر نقش دانشجویان علوم پزشکی در عبور کشور از شرایط دشوار

قائم مقام وزارت بهداشت از تلاش‌های کادر درمان و دانشجویان علوم پزشکی برای ارائه خدمات درمانی قدردانی کرد و تاب‌آوری جامعه پزشکی را یکی از عوامل مهم عبور کشور از این شرایط دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دکتر علی جعفریان، مشاور و قائم‌مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به شرایط خاص کشور در آغاز سال ۱۴۰۵ گفت: نوروز امسال برای مردم ایران نوروزی متفاوت بود؛ زیرا کشور درگیر جنگ و شرایط دشواری شده؛ شهادت رهبر انقلاب و جنایت جنگی علیه کودکان مظلوم در نخستین ساعات جنگ رخ داد و تعدادی از هموطنان، دانشمندان و فرماندهان کشور در این مسیر جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه جامعه ایرانی روزهای آسانی را پشت سر نمی‌گذارد، افزود: تجربه جنگ برای نسل‌هایی که خاطره جنگ تحمیلی را در ذهن دارند یادآور خسارت‌های انسانی و مادی بزرگی است. با وجود تغییر شکل جنگ‌ها نسبت به گذشته، پیامدهای آن همچنان سنگین است و جامعه با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود.

جعفریان با تأکید بر نقش مهم نظام سلامت در چنین شرایطی اظهار کرد: در هر بحرانی، حوزه سلامت یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید در میدان حضور داشته باشد. وظیفه کادر درمان، از دانشجویان و اساتید گرفته تا پزشکان، پرستاران و نیروهای پشتیبانی، ارائه خدمات درمانی به مردم و رسیدگی به نیازهای حوزه بهداشت و درمان جامعه است.

وی ادامه داد: علاوه بر خدمات روزمره مانند واکسیناسیون، درمان بیماران صعب‌العلاج و مراقبت‌های بهداشتی، رسیدگی به مجروحان ناشی از جنگ نیز بر عهده نظام سلامت قرار می‌گیرد و در این شرایط، بسیاری از همکاران ما در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از نزدیک با حوادث ناشی از جنگ مواجه هستند.

مشاور و قائم‌مقام وزارت بهداشت با قدردانی از تلاش‌های کادر سلامت گفت: دانشجویان پزشکی، کارورزان، دستیاران، پرستاران، نیروهای اتاق عمل، بیهوشی، آزمایشگاه، رادیولوژی، نیروهای اورژانس و همه بخش‌های پشتیبانی با تمام توان در حال ارائه خدمت هستند و این تلاش‌ها قابل تقدیر است.

وی با اشاره به دشواری‌های این شرایط افزود: بسیاری از دانشجویان و نیروهای درمانی از خانواده‌های خود دور هستند و در محیط‌های درمانی فعالیت می‌کنند؛ در حالی که نگرانی‌هایی نیز درباره امنیت محل کار یا خانواده‌هایشان دارند. تحمل چنین شرایطی آسان نیست و باید از این فداکاری‌ها قدردانی کرد.

جعفریان با اشاره به آمارهای موجود در وزارت بهداشت گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان ترک خدمت در میان نیروهای حوزه سلامت در این دوره بسیار ناچیز بوده است و این مسئله نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای نظام سلامت کشور است.

وی تصریح کرد: تاب‌آوری یک جامعه عامل مهمی در عبور از بحران‌هاست. اینکه مردم و نهادهای مختلف بتوانند در برابر فشارها مقاومت کنند و خدمات ضروری را ادامه دهند، نشانه توانمندی یک کشور در مدیریت شرایط سخت است.

مشاور و قائم‌مقام وزارت بهداشت همچنین با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: در شرایط کنونی، مجموعه دولت و دستگاه‌های مختلف تلاش کرده‌اند خدمات عمومی به مردم بدون اختلال ادامه یابد و مردم بتوانند زندگی روزمره خود را با کمترین مشکل دنبال کنند.

وی افزود: مدیریت شرایط بحرانی به گونه‌ای که علاوه بر استرس جنگ، فشارهای دیگری به مردم وارد نشود کار بسیار دشوار و در عین حال بسیار مهمی است و این موضوع نقش موثری در افزایش تاب‌آوری ملی دارد.

جعفریان در ادامه ابراز امیدواری کرد که کشور هرچه سریع‌تر از شرایط جنگی عبور کند و گفت: امیدواریم با همت مردم ایران، کشور از این بحران عبور کرده و وارد مرحله بازسازی و جبران خسارت‌ها شود و مسیر پیشرفت علمی و فناوری خود را با قدرت ادامه دهد.

وی با تأکید بر تعلق خاطر نسل‌های مختلف به کشور اظهار کرد: ما در این سرزمین به دنیا آمده‌ایم، رشد کرده‌ایم و آموزش دیده‌ایم و نسبت به آن احساس مسئولیت داریم. به‌ویژه در حوزه سلامت، آموزش و پیشرفت ما مدیون مردم کشور است و طبیعی است که همه ما برای حفظ و تقویت این سرزمین تلاش کنیم.

مشاور و قائم‌مقام وزارت بهداشت در پایان خطاب به دانشجویان علوم پزشکی گفت: شما آینده نظام سلامت کشور را می‌سازید و تلاش‌ها و اهداف شما در نهایت به ارتقای سلامت مردم ایران منجر خواهد شد. امیدواریم در آینده‌ای نزدیک، ایران در شرایطی باثبات و آرام قرار گیرد تا دانشجویان و جوانان بتوانند مسیر علمی و حرفه‌ای خود را با آرامش دنبال کنند.

