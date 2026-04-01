چگونه از کودکان در برابر آثار روانی جنگ حمایت کنیم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عشقی، استادیار گروه پرستاری کودکان و نوزادان، گفت: والدین باید با زبان ساده درباره شرایط با کودک صحبت کنند و به او اطمینان دهند که خطری متوجه او نیست. همچنین لازم است به کودک اجازه داده شود احساس نگرانی یا ناراحتی خود را بیان کند.



وی افزود: کودکان از رفتار والدین الگو می‌گیرند و اگر والدین مضطرب باشند، حتی در صورت تلاش برای پنهان کردن آن، کودکان این اضطراب را احساس خواهند کرد.



به گفته عشقی، برخی کودکان ممکن است نگرانی‌های خود را بیان نکنند؛ بنابراین والدین باید نسبت به نشانه‌های اضطراب در رفتار و جسم کودک حساس باشند.



وی تصریح کرد: از دیگر توصیه‌های مطرح شده در این زمینه می‌توان به ساده‌سازی اخبار برای کودکان، آموزش روش‌های پناه گرفتن در مکان‌های امن، سرزنش نکردن کودک به دلیل احساساتش، در دسترس بودن والدین، توجه و محبت بیشتر، انجام فعالیت‌های بدنی برای کاهش اضطراب و اصلاح اطلاعات نادرست اشاره کرد.



وی همچنین تأکید کرد: نباید بیش از حد لازم، اطلاعات در اختیار کودک قرار داد و بازگو کردن مکرر اخبار منفی در جمع‌های خانوادگی می‌تواند اضطراب کودکان را افزایش دهد.



به گفته استادیار دانشگاه علوم پزشکی، والدین می‌توانند به کودکان کمک کنند در کنار سختی‌ها، جنبه‌های مثبت مانند فداکاری نیروهای امدادی و نظامی را نیز ببینند. همچنین باید از ایجاد استرس‌های جدید برای کودک جلوگیری کرد و به او درباره آمادگی نیروهای امدادی، پزشکان و کارشناسان سلامت برای حمایت از خانواده‌ها اطمینان داد.



وی یادآور شد: در چنین شرایطی نباید آموزش و درس کودکان کاملاً نادیده گرفته شود، اما در عین حال نباید فشار زیادی نیز به آنها وارد کرد. در صورت شدت گرفتن اضطراب، مراجعه به روانپزشک کودک یا متخصصان سلامت روان توصیه می‌شود.