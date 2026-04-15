  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

مشاور رئیس جمهور: وزارت نیرو در جنگ رمضان نمره عالی کسب کرد

مشاور رئیس جمهور: وزارت نیرو در جنگ رمضان نمره عالی کسب کرد

مشاور رئیس جمهور گفت: امروز به وزارت نیرو آمدیم تا از خدمات آقای وزیر و مجموعه وزارت تشکر کنیم و امیدواریم که این مسیر به‌خوبی طی شود.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت نیرو، ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵، نورالدین آهی مشاور رئیس جمهور با اشاره به عملکرد وزارت نیرو در روزهای جنگ رمضان، گفت: در جنگ اخیر، آنچه مورد قبول همه مردم واقع شد و به آن اعتقاد داشتند، واژه «وطن» بود.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد:‌ همه مردم ایران، مخصوصاً دولت، برای ارتقای وطن و بهبود وضعیت مردم وطن به‌خوبی عمل کردند. مجموعه دولت و خصوصا وزارت نیرو در این حوزه نمره بسیار بسیار بالایی کسب کرده است. از کالاهای اساسی گرفته تا برق و آب، هیچ‌یک با مشکلات خاصی مواجه نشدند.

او ضمن تاکید بر عملکرد موثر وزارت نیرو، تصریح کرد: به اتقاق آقای نوری دستیار ویژه رئیس‌جمهور، امروز به وزارت نیرو آمدیم تا از خدمات وزیر و مجموعه وزارت تشکر کنیم و امیدواریم که این مسیر به‌خوبی طی شود و آینده خوبی برای مردم ایران و کشور ایران رقم بخورد.

کد مطلب 6801789
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها