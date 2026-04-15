مشاور رئیس جمهور: وزارت نیرو در جنگ رمضان نمره عالی کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت نیرو، ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵، نورالدین آهی مشاور رئیس جمهور با اشاره به عملکرد وزارت نیرو در روزهای جنگ رمضان، گفت: در جنگ اخیر، آنچه مورد قبول همه مردم واقع شد و به آن اعتقاد داشتند، واژه «وطن» بود.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد:‌ همه مردم ایران، مخصوصاً دولت، برای ارتقای وطن و بهبود وضعیت مردم وطن به‌خوبی عمل کردند. مجموعه دولت و خصوصا وزارت نیرو در این حوزه نمره بسیار بسیار بالایی کسب کرده است. از کالاهای اساسی گرفته تا برق و آب، هیچ‌یک با مشکلات خاصی مواجه نشدند.

او ضمن تاکید بر عملکرد موثر وزارت نیرو، تصریح کرد: به اتقاق آقای نوری دستیار ویژه رئیس‌جمهور، امروز به وزارت نیرو آمدیم تا از خدمات وزیر و مجموعه وزارت تشکر کنیم و امیدواریم که این مسیر به‌خوبی طی شود و آینده خوبی برای مردم ایران و کشور ایران رقم بخورد.