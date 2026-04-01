۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

تولید و اشتغال هرمزگان با حمایت دولت متوقف نمی‌شود

تولید و اشتغال هرمزگان با حمایت دولت متوقف نمی‌شود

بندرعباس- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: با بازدید از واحدهای تولیدی و اشتغال‌زا، روند پایداری اقتصادی استان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث برخورداری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با تأکید بر اهمیت حفظ پایداری اقتصادی استان، اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید و اشتغال، بازدید از واحدهای تولیدی و اشتغال‌زای هرمزگان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: با صبر، همدلی و مقاومت کارگران و کارفرمایان، چرخ تولید حتی برای یک لحظه هم متوقف نخواهد شد.

برخورداری ادامه داد: دولت نیز با تمام توان پشتیبان واحدهای تولیدی است و اجازه نخواهد داد خللی در روند تولید ملی و حقوق کارگران ایجاد شود.

وی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان و صیانت از اشتغال موجود، از اولویت‌های اصلی مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان هرمزگان است.

کد مطلب 6788827

