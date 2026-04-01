به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در پیامی به مناسبت در پی شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری عنوان کرد: فرمانده مومن ، شجاع و ولایتمدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریابان دلیر،پاسدار علیرضا تنگسیری به یاران شهیدش پیوست. او که پس از سال‌ها مجاهدت خستگی‌ناپذیر در دفاع از کیان اسلام و ایران اسلامی، در مسیر مقابله با دشمنان متجاوز آمریکایی و صهیونیستی و در پی ضربات سنگین به آنان با شهادتش برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ و مقاومت جنوب ایران و بوشهر سرافراز و تنگستان دلاور را رقم زد.

آن فرمانده دریادل، با ایمانی راسخ و روحیه ای جهادی سال‌ها در پهنه خلیج همیشه فارس و تنگه راهبردی هرمز پرچمدار عزت، اقتدار و امنیت ایران اسلامی بود و نام خود را در امتداد حماسه‌ آفرینان بزرگ این سرزمین، ازشهیدان رئیسعلی دلواری و شهیدحاج قاسم سلیمانی و نادرمهدوی تا سایر فرماندهان شهید جبهه مقاومت را جاودانه ساخت.

بی‌تردید راه پرافتخار این شهید والامقام با اراده راسخ همرزمان و فرزندان تربیت‌یافته مکتب او ادامه خواهد یافت و خون پاکش همچون دیگر شهدای انقلاب اسلامی، درخت تناور مقاومت را استوارتر و پرثمرتر خواهد ساخت.

ملت بزرگ ایران اسلامی که سال‌ها با فرهنگ ایثار و شهادت زیسته‌اند، به‌خوبی می‌دانند راهی که با هدایت و رهبری امام راحل(ره) و امام شهیدمان( اعلی الله مقامه) و خون پاک شهیدان ترسیم شده است، هرگز با فقدان فرماندهان و سرداران متوقف نخواهد شد و جبهه حق با صلابت و اقتدار مسیر خود را تا تحقق آرمان‌های بزرگ امت اسلامی ادامه خواهد داد.

اینجانب شهادت این سردار رشید اسلام را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری، فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله العالی)، خانواده معظم آن شهید والامقام، همرزمان دریادل ایشان در نیروی دریایی سپاه و آحاد ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را مسئلت می‌نمایم.